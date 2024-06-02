Как защитить питомца от теплового удара: сейчас самое время это узнать

Ветеринары рассказали, как защитить питомца от теплового удара

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жаркая погода опасна не только для людей, но и для домашних животных.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Даже в квартире питомцы могут пострадать от теплового удара.

Поэтому, по мнению экспертов, важно уделять внимание профилактике.

Рекомендации, которым следует придерживаться:

Всегда держите миску с водой наполненной. Вода помогает поддерживать нормальную температуру тела у животных так же, как и у людей.

Кормите питомца небольшими порциями, но чаще. Предпочтение следует отдавать паштетам и кормам с влажной текстурой.

Установка климатической техники, поддерживающей оптимальную температуру в квартире, будет правильным решением. Это улучшит ваше самочувствие и поможет вашему питомцу пережить жару.

Жаркая погода - отличное время для вычесывания животных, так как они теряют много шерсти.

Кошка, вероятно, не захочет купаться, но смачивать лапки для охлаждения можно.