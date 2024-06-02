Как защитить питомца от теплового удара: сейчас самое время это узнать
Ветеринары рассказали, как защитить питомца от теплового удара
1:00
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02.06.2024 05:43
Жаркая погода опасна не только для людей, но и для домашних животных.
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Даже в квартире питомцы могут пострадать от теплового удара.
Поэтому, по мнению экспертов, важно уделять внимание профилактике.
Рекомендации, которым следует придерживаться:
Всегда держите миску с водой наполненной. Вода помогает поддерживать нормальную температуру тела у животных так же, как и у людей.
Кормите питомца небольшими порциями, но чаще. Предпочтение следует отдавать паштетам и кормам с влажной текстурой.
Установка климатической техники, поддерживающей оптимальную температуру в квартире, будет правильным решением. Это улучшит ваше самочувствие и поможет вашему питомцу пережить жару.
Жаркая погода - отличное время для вычесывания животных, так как они теряют много шерсти.
Кошка, вероятно, не захочет купаться, но смачивать лапки для охлаждения можно.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru