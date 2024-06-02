Эту профессию ненавидит каждая собака: этим людям нельзя заводить питомца

У собак бывают причудливые привычки, которые порой удивляют их хозяев.
Например, многие замечают, что их дружелюбные питомцы начинают нервничать при виде почтальона.
Такую же реакцию можно наблюдать и при встрече с продавцом газет.
Эксперты полагают, что секрет этой "ненависти" заключается в специфическом запахе, который сопровождает работников почты и газетных киосков.
Они часто имеют дело с печатной продукцией, от которой исходит запах краски. Именно этот запах и не нравится собакам.
Поэтому не стоит подозрительно относиться к почтальону только потому, что ваш пес постоянно лает на него.
Иногда животным не по душе и работники косметических магазинов.
Из-за постоянного контакта с парфюмерией такие люди становятся источником сильных запахов. А собакам и кошкам резкие или интенсивные ароматы могут не нравиться.
Пьяные люди не вызывают симпатии у собак не только из-за запаха алкоголя. У нетрезвого человека нарушена координация, и пес не знает, чего ожидать от такого человека.
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