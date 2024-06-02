От чего исходит любовь кошки к валерьянке: самый мощный кошачий наркотик

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Эксперты ответили, почему кошка любит валерьянку

1:19
Зоосфера » Кошки

Многие люди, даже те, у кого никогда не было кошки, знают о пристрастии этих животных к корню валерианы.

Эксперты ответили, почему кошка любит валерьянку
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кошка теряет контроль и начинает вести себя необычно.

Однако немногие осведомлены о том, что среди ученых нет единого мнения по этому вопросу.

Почему же кошки так любят валерьянку?

Для них это растение, безвредное для человека, действует как алкоголь или наркотики. Интересный факт заключается в том, что кошки могут даже пристраститься к валерьянке.

Специалисты считают, что причина в особом аромате, который сопровождает растение и препараты на его основе. Этот аромат напоминает специфические феромоны, которые привлекают животных.

Стоит отметить, что валерьянка больше воздействует на самцов. Котята и кошки почти равнодушны к "чарующей" силе этого растения.

Также существует мнение, что животные пытаются лечиться с помощью валерьянки.

Можно ли давать валерьянку кошкам? Специалисты не рекомендуют угощать питомцев этим растением. Оно может негативно влиять на нервную систему.

Особенно опасны настойки на спиртовой основе. Алкоголь может быть смертельно опасен для животных.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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