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Почему кошки не любят, когда их гладят против шерсти: ответ не так прост

Стало известно, почему кошки не любят, когда их гладят против шерсти

1:18
Зоосфера » Кошки

Каждый ребенок знает, что гладить кошку против шерсти нельзя. Родители всегда предупреждают об этом, поскольку разозленное животное может поцарапать или укусить.

Стало известно, почему кошки не любят, когда их гладят против шерсти
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Принято считать, что кошкам просто не нравится, когда их гладят в "неправильном" направлении.

Почему не стоит гладить кошек против шерсти? На самом деле есть научное объяснение этому запрету. У кошек особое строение шерстяного покрова, и некоторые волоски отличаются по плотности и месторасположению.

Самыми "болезненными" для животного являются остевые волосы. Если их нечаянно направить в обратную сторону, кошке становится неприятно и даже больно.

Эксперты связывают это с нервными окончаниями.

Если понаблюдать за тем, как мама-кошка ухаживает за шерстью котят, можно заметить, что она всегда следует по направлению шерсти.

Именно с детства у кошек появляется любовь к нежным поглаживаниям, так как этот контакт с человеком напоминает им о заботе матери.

Также ученые считают, что поглаживание против шерсти приводит к электризации, что тоже неприятно для кошки.

Поэтому старайтесь гладить своего питомца правильно, чтобы не причинять ему дискомфорт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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