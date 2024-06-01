В воспитательных целях: для чего кошки кусают своих котят

Маленькие котята выглядят невероятно милыми и беззащитными, что вызывает беспокойство у многих людей, когда взрослая кошка их кусает.
Однако такое поведение свойственно практически всем животным.
Кошки часто кусают своих детенышей в воспитательных целях. Если котенок начинает баловаться или мешает отдыхать, кошка вполне осознанно может укусить его, чтобы успокоить.
В природе животные редко сохраняют родственные связи. До определенного возраста кошка заботится о своем потомстве, а затем отпускает его на волю.
В ограниченный промежуток времени детенышей нужно научить важнейшим навыкам.
Если вы увидите, что кошка схватила котенка за загривок и "бьет" его лапами, не пугайтесь. Таким образом взрослая кошка демонстрирует, как нужно охотиться на мелких животных.
В редких случаях хозяевам следует вмешиваться.
Специалисты считают, что только из-за определенных заболеваний кошка может перестать узнавать своих котят по запаху, что и вызывает вспышки агрессии.
Такое поведение в основном наблюдается у диких кошек, недавно подобранных с улицы.
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