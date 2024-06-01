В воспитательных целях: для чего кошки кусают своих котят

Эксперты ответили, почему кошка кусает котят

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Маленькие котята выглядят невероятно милыми и беззащитными, что вызывает беспокойство у многих людей, когда взрослая кошка их кусает.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако такое поведение свойственно практически всем животным.

Почему кошка кусает своих котят?

Кошки часто кусают своих детенышей в воспитательных целях. Если котенок начинает баловаться или мешает отдыхать, кошка вполне осознанно может укусить его, чтобы успокоить.

В природе животные редко сохраняют родственные связи. До определенного возраста кошка заботится о своем потомстве, а затем отпускает его на волю.

В ограниченный промежуток времени детенышей нужно научить важнейшим навыкам.

Если вы увидите, что кошка схватила котенка за загривок и "бьет" его лапами, не пугайтесь. Таким образом взрослая кошка демонстрирует, как нужно охотиться на мелких животных.

В редких случаях хозяевам следует вмешиваться.

Специалисты считают, что только из-за определенных заболеваний кошка может перестать узнавать своих котят по запаху, что и вызывает вспышки агрессии.

Такое поведение в основном наблюдается у диких кошек, недавно подобранных с улицы.