Какие вещи со стороны незнакомцев не любят собаки: вы будете удивлены

Кинологи ответили, какие жесты незнакомцев не любят собаки

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не все люди знают, как правильно вести себя с чужой собакой.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Из-за этого они могут непреднамеренно вызвать у питомца раздражение. Эксперты выяснили, какие привычки незнакомцев раздражают собак.

На что стоит обратить внимание:

Не говорите громко с владельцем собаки. Если вам нужно что-то спросить у владельца собаки, делайте это деликатно. Ваш голос должен быть приятным и спокойным. Громкие звуки могут быть неправильно восприняты собакой, которая может подумать, что хозяину угрожает опасность.

Не позволяйте детям проходить мимо собаки. Некоторые родители недостаточно внимательно следят за детьми на прогулке. Если рядом идет собака, попросите ребенка держаться за вас с другой стороны. Животное может воспринять ребенка как добычу или партнера для игр. Дети любят собак и могут сами начать подходить к животному, что может спровоцировать его на прыжок или лай. Поэтому за детьми нужно внимательно следить.

Не гладьте чужую собаку. Даже если собака кажется милой и дружелюбной, это не значит, что она готова к тактильному контакту с незнакомцем. Не все животные реагируют так, как вы ожидаете. Всегда сначала спрашивайте разрешение у владельца перед тем, как прикасаться к собаке.