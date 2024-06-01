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Какие вещи со стороны незнакомцев не любят собаки: вы будете удивлены

Кинологи ответили, какие жесты незнакомцев не любят собаки

1:23
Зоосфера » Собаки

Не все люди знают, как правильно вести себя с чужой собакой.

Кинологи ответили, какие жесты незнакомцев не любят собаки
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Из-за этого они могут непреднамеренно вызвать у питомца раздражение. Эксперты выяснили, какие привычки незнакомцев раздражают собак.

На что стоит обратить внимание:

  • Не говорите громко с владельцем собаки. Если вам нужно что-то спросить у владельца собаки, делайте это деликатно. Ваш голос должен быть приятным и спокойным. Громкие звуки могут быть неправильно восприняты собакой, которая может подумать, что хозяину угрожает опасность.
  • Не позволяйте детям проходить мимо собаки. Некоторые родители недостаточно внимательно следят за детьми на прогулке. Если рядом идет собака, попросите ребенка держаться за вас с другой стороны. Животное может воспринять ребенка как добычу или партнера для игр. Дети любят собак и могут сами начать подходить к животному, что может спровоцировать его на прыжок или лай. Поэтому за детьми нужно внимательно следить.
  • Не гладьте чужую собаку. Даже если собака кажется милой и дружелюбной, это не значит, что она готова к тактильному контакту с незнакомцем. Не все животные реагируют так, как вы ожидаете. Всегда сначала спрашивайте разрешение у владельца перед тем, как прикасаться к собаке.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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