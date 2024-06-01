Даже врагу не пожелаешь: никто не может представить, какие эмоции испытывают кошки при виде огурцов

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1:05
Зоосфера » Кошки

Иногда домашние животные могут удивить своих хозяев неожиданной реакцией на обычные предметы. Например, многие владельцы кошек замечают, что их питомцы странно ведут себя в присутствии огурцов и бананов. Некоторые кошки могут даже подпрыгнуть и спрятаться, если эти фрукты появятся внезапно рядом.

Эксперты ответили, почему кошки боятся огурцов
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты считают, что это связано со страхом, который может возникнуть внезапно. Например, кошка может быть совершенно расслабленной, пока пьет воду, и не ожидать никакой опасности. Но если в ее поле зрения внезапно попадает странный предмет, похожий на змею, она может реагировать защитными действиями или попыткой спрятаться. Объясняется это тем, что кошке не хватает времени для анализа ситуации в момент неожиданности.

Однако, если кошка заметит огурец или банан с дальнего расстояния, она, вероятно, не проявит никакой реакции. Это потому, что она не увидит в них угрозы и, вероятно, проигнорирует их.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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