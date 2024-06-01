Даже врагу не пожелаешь: никто не может представить, какие эмоции испытывают кошки при виде огурцов

Эксперты ответили, почему кошки боятся огурцов

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда домашние животные могут удивить своих хозяев неожиданной реакцией на обычные предметы. Например, многие владельцы кошек замечают, что их питомцы странно ведут себя в присутствии огурцов и бананов. Некоторые кошки могут даже подпрыгнуть и спрятаться, если эти фрукты появятся внезапно рядом.

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Эксперты считают, что это связано со страхом, который может возникнуть внезапно. Например, кошка может быть совершенно расслабленной, пока пьет воду, и не ожидать никакой опасности. Но если в ее поле зрения внезапно попадает странный предмет, похожий на змею, она может реагировать защитными действиями или попыткой спрятаться. Объясняется это тем, что кошке не хватает времени для анализа ситуации в момент неожиданности.

Однако, если кошка заметит огурец или банан с дальнего расстояния, она, вероятно, не проявит никакой реакции. Это потому, что она не увидит в них угрозы и, вероятно, проигнорирует их.