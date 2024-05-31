Самые уродливые породы кошек, от которых невозможно отвести взгляд

Топ-3 "уродливых" пород кошек

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки всегда ассоциируются с грацией и красотой, однако существуют породы, внешность которых вызывает смешанные чувства.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти кошки могут показаться кому-то менее привлекательными, но они обладают уникальными чертами и особенностями.

Сфинксы, пожалуй, одна из самых известных пород, попадающих в категорию "необычных". Их главная особенность — отсутствие шерсти. Из-за этого кожа сфинксов часто выглядит морщинистой и может напоминать кожу гиппопотама. Однако отсутствие шерсти делает этих кошек гипоаллергенными, что является огромным плюсом для людей, страдающих аллергией.

Эльфы — относительно новая порода, результат скрещивания американского керла и сфинкса. Эта порода отличается загнутыми ушами и практически отсутствием шерсти, что придает им слегка инопланетный вид. Загнутые уши и складчатая кожа могут показаться кому-то непривлекательными, но любители эльфов отмечают их игривый и любопытный характер.

Ликой, или "оборотень-кот", получил свое прозвище за схожесть с мифическими оборотнями. Эта порода имеет редкую шерсть, которая неравномерно покрывает тело, создавая эффект "лысин". Лики часто выглядят взъерошенными и дикими, что может напугать людей, непривычных к их внешности.