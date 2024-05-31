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Повод обратиться к ветеринару?! Почему кошки шипят

Вот почему кошки шипят

1:01
Зоосфера » Кошки

Почему наши милые пушистые домашние питомцы иногда могут шипеть? За этим поведением стоит целый ряд причин.

Вот почему кошки шипят
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первое, что стоит отметить, это то, что это их способ защитить себя от чего-то, что они воспринимают как угрозу. Шипение может быть реакцией на других животных, на посторонних людей или на ситуации, которые вызывают у них стресс или страх.

Ещё одна причина шипения у кошек — способ установления границ. Кошки могут шипеть, чтобы показать другим животным или даже людям, что они не хотят быть тронутыми или потревожены в своем пространстве. Это своего рода предупреждение: "Не приближайся ко мне, я не в настроении".

Иногда кошки шипят из-за боли или дискомфорта. Если ваша кошка начала шипеть в ответ на прикосновения в определенном месте тела, это может быть признаком боли или даже заболевания. В таком случае важно обратиться к ветеринару для профессиональной консультации.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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