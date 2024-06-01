Как побороть собачий страх перед грозой: любой пёс поборет свои страхи

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Стало известно, как помочь собаке перестать бояться грозы

1:03
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак замечают, что их храбрые и бесстрашные питомцы испытывают страх во время грозы.

Стало известно, как помочь собаке перестать бояться грозы
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Интересно, что ученые до сих пор не могут точно объяснить, почему животные так реагируют на это природное явление.

Поэтому важно найти эффективные методы, которые помогут питомцу справиться с этим страхом.

Рекомендации, к которым стоит прислушаться:

  • Лучше всего начинать работу с животным с раннего возраста. Чем старше становится пес, тем сложнее ему будет преодолеть страх.
  • Не следует заставлять животное "взглянуть страху в глаза": это может привести к тому, что питомец от вас убежит.
    У собаки должно быть свое место, где она чувствует себя спокойно и безопасно. Отличным решением будет купить ей домик или установить удобную будку во дворе.
  • Немногие знают, что собака может странно реагировать на грозу из-за плохого самочувствия. Эксперты считают, что у животных тоже могут быть признаки метеозависимости.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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