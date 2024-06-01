Как побороть собачий страх перед грозой: любой пёс поборет свои страхи

Многие владельцы собак замечают, что их храбрые и бесстрашные питомцы испытывают страх во время грозы.
Интересно, что ученые до сих пор не могут точно объяснить, почему животные так реагируют на это природное явление.
Поэтому важно найти эффективные методы, которые помогут питомцу справиться с этим страхом.
Рекомендации, к которым стоит прислушаться:
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.