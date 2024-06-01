Фобия лестниц у собак: причины гораздо глубже, чем может показаться

Многие видят в собаке не только друга и члена семьи, но и надежного защитника, готового прийти на помощь в опасной ситуации.
Однако у животных есть и свои страхи, среди которых часто встречается боязнь лестниц.
Для человека этот страх может показаться смешным и нелепым, но для собаки он является инстинктивным.
Как правило, с этим страхом сталкиваются питомцы, которые раньше жили в частных домах. Также страх перед лестницами является нормальным для щенков.
Животное воспринимает лестницу как огромную гору, на которую нужно взбираться. Спуск по ней может казаться еще более пугающим.
К тому же, собаки — невероятно умные животные, поэтому они всегда ищут самый простой способ решения сложной задачи. Если питомец не хочет "взбираться на гору", он будет пытаться вызвать жалость у владельца.
Поэтому не стоит носить его на руках по лестнице. Лучше приучите его ходить самостоятельно, подбадривайте голосом, поглаживайте и давайте лакомства.
Эксперты считают, что это станет лучшим решением данной проблемы.
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