Почему кошки не любят сидеть на руках: это все не просто так

Эксперты ответили, почему кошки не любят сидеть на руках

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки не любят, когда их берут на руки. Даже если питомец не убегает, он может чувствовать себя напряженным во время таких "объятий". Некоторые кошки даже начинают вырываться, пытаясь освободиться из рук.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему кошка не хочет сидеть на руках? Эксперты утверждают, что многое зависит от характера животного. Некоторые породы кошек предпочитают больше свободного пространства и не любят тесного контакта, даже с хозяином.

Например, британские кошки не любят внимания к себе. Из-за привязанности к человеку они могут терпеть, когда их берут на руки, но при первой возможности постараются сбежать. Норвежские лесные кошки, хотя и выглядят ласковыми, предпочитают выражать свою любовь без прикосновений. Они скорее будут рядом, чем на руках.

Поэтому важно изучить особенности породы перед тем, как завести питомца.

Какие еще могут быть причины? Даже ласковые породы кошек могут не любить объятия из-за негативного опыта. Если их часто роняли или причиняли боль (даже нечаянно), они будут избегать таких ситуаций. Также кошка не будет проявлять нежность к тому, кому не полностью доверяет, ведь на руках человека она теряет контроль над ситуацией.