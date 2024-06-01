Почему кошка становится на задние лапы: специалисты перечислили возможные причины

Эксперты ответили, почему кошки встают на задние лапы

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда домашние кошки удивляют своих хозяев, встав на задние лапы. Такое поведение довольно необычно, и владельцы стремятся понять его причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Почему кошка может встать на задние лапки:

Любопытство

Кошки — очень любознательные существа. Они стараются выбирать места с наилучшим обзором, ведь квартира хозяина — это их территория, за которой они наблюдают.

Если кошке лень обходить территорию, она может просто встать на задние лапы.

Запугивание врага

Если кошка чувствует реальную угрозу (например, соседскую собаку), она, скорее всего, выгнется и начнет шипеть. Если же перед ней кто-то знакомый (другой домашний питомец), кошка может придать себе внушительности, встав на задние лапы.

Однако эксперты считают, что такой способ запугивания кошки используют редко.

Боль

К сожалению, домашние кошки тоже часто получают травмы. Они могут неудачно спрыгнуть с высоты и повредить одну из передних лап.

Также владельцы нередко случайно наступают на лапы своих питомцев.

В таких случаях необходимо показать кошку специалисту, так как травма может быть серьезной.