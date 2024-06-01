Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне бросились покупать земельные участки
Как приготовить мятное эскимо с шоколадной крошкой
Почему ваши средства для ухода не дают результатов
Садальский рассказал о смелых политических шутках Юрия Никулина
Северная группировка ВС РФ продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Запад задумался об использовании Северного морского пути
Андрей Кутепов: необходимо сохранить цены на отечественные авто
На крупнейшем кинофестивале Китая покажут российские фильмы
Эксперт Байрамова: после отказа от курения улучшается состояние кожи
Из-за чего кошка до чертиков боится воды: причина удивит любого кошатника

Эксперты ответили, почему кошка боится воды

1:25
Зоосфера » Кошки

С детства нам известно, что кошки не любят воду и часто отрицательно реагируют на попытки их купания.

Эксперты ответили, почему кошка боится воды
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если не приучить кошку к гигиеническим процедурам с раннего возраста, то во взрослом возрасте ее будет очень сложно уговорить принять ванну.

Однако у кошек есть несколько причин, по которым они избегают воды.

Почему кошки боятся воды?

  • Эксперты утверждают, что в воде кошка чувствует себя совершенно беззащитной и беспомощной. В воде животное не может защититься или напугать противника, поскольку его тело полностью погружено в воду. По этой причине кошки плавают очень быстро, чтобы как можно скорее выбраться из воды.
  • Физиологические особенности тоже играют роль в страхах кошек. У кошек есть специальный слой на шерсти, который защищает их от холода. После водных процедур эта защита утрачивается, и кошки часто начинают дрожать.
  • Домашние кошки могут не любить качество водопроводной воды. У животных более развито обоняние, поэтому им может не нравиться запах воды. Кроме того, не все владельцы правильно подбирают комфортную температуру воды.
  • В дикой природе кошки всегда были одиночками, и мокрая шерсть представляла для них большую опасность, так как другие хищники могли легко учуять их запах.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Садальский рассказал о смелых политических шутках Юрия Никулина
Северная группировка ВС РФ продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Запад задумался об использовании Северного морского пути
Андрей Кутепов: необходимо сохранить цены на отечественные авто
На крупнейшем кинофестивале Китая покажут российские фильмы
Эксперт Байрамова: после отказа от курения улучшается состояние кожи
Порье объяснил Махачеву, что не хотел задеть его семью
Ветеринары рассказали, как на собаке отражается нехватка витаминов
Топ-4 упражнения на пресс с фитболом
Топ-6 необычных видов спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников