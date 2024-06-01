Из-за чего кошка до чертиков боится воды: причина удивит любого кошатника

Эксперты ответили, почему кошка боится воды

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С детства нам известно, что кошки не любят воду и часто отрицательно реагируют на попытки их купания.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если не приучить кошку к гигиеническим процедурам с раннего возраста, то во взрослом возрасте ее будет очень сложно уговорить принять ванну.

Однако у кошек есть несколько причин, по которым они избегают воды.

Почему кошки боятся воды?

Эксперты утверждают, что в воде кошка чувствует себя совершенно беззащитной и беспомощной. В воде животное не может защититься или напугать противника, поскольку его тело полностью погружено в воду. По этой причине кошки плавают очень быстро, чтобы как можно скорее выбраться из воды.

Физиологические особенности тоже играют роль в страхах кошек. У кошек есть специальный слой на шерсти, который защищает их от холода. После водных процедур эта защита утрачивается, и кошки часто начинают дрожать.

Домашние кошки могут не любить качество водопроводной воды. У животных более развито обоняние, поэтому им может не нравиться запах воды. Кроме того, не все владельцы правильно подбирают комфортную температуру воды.

В дикой природе кошки всегда были одиночками, и мокрая шерсть представляла для них большую опасность, так как другие хищники могли легко учуять их запах.