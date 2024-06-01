Из-за чего кошка до чертиков боится воды: причина удивит любого кошатника

С детства нам известно, что кошки не любят воду и часто отрицательно реагируют на попытки их купания.
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Если не приучить кошку к гигиеническим процедурам с раннего возраста, то во взрослом возрасте ее будет очень сложно уговорить принять ванну.
Однако у кошек есть несколько причин, по которым они избегают воды.
Почему кошки боятся воды?
Эксперты утверждают, что в воде кошка чувствует себя совершенно беззащитной и беспомощной. В воде животное не может защититься или напугать противника, поскольку его тело полностью погружено в воду. По этой причине кошки плавают очень быстро, чтобы как можно скорее выбраться из воды.
Физиологические особенности тоже играют роль в страхах кошек. У кошек есть специальный слой на шерсти, который защищает их от холода. После водных процедур эта защита утрачивается, и кошки часто начинают дрожать.
Домашние кошки могут не любить качество водопроводной воды. У животных более развито обоняние, поэтому им может не нравиться запах воды. Кроме того, не все владельцы правильно подбирают комфортную температуру воды.
В дикой природе кошки всегда были одиночками, и мокрая шерсть представляла для них большую опасность, так как другие хищники могли легко учуять их запах.
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