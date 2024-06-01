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От чего зависит узор и окрас шерсти кошек: ответ наконец-то найден

Ученые ответили, от чего зависит окрас кошек

1:37
Зоосфера » Кошки

Британские исследователи выяснили, что определяет узор и окраску шерсти домашних и диких кошек.

Ученые ответили, от чего зависит окрас кошек
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Оказалось, что над этой задачей ученые работали с середины прошлого века. Уже тогда математик Алан Тьюринг предположил, что этот процесс начинается на стадии эмбрионального развития.

Подтверждение его теории было получено почти через сто лет.

За индивидуальный окрас кошек отвечает ключевой участок ДНК — геном Dkk4. При повреждении этого участка, шерсть животного покрывается мелкими крапинками или другими узорами.

Теория британского математика была подтверждена в 2012 году.

Мутации в гене Dkk4 формируют на шкуре животных полоски, как у тигров, или пятна, как у леопардов. Эта особенность также проявляется у домашних кошек.

Исследования показали, что кожа эмбрионов кошачьих состоит из различных типов клеток, отличающихся размером, плотностью и другими характеристиками.

Изучив активность генов, ученые искусственно вызывали повреждения в ответственном участке ДНК, что приводило к потере окраски у котят, которую имели их сородичи.

Ученым удалось создать кошек, похожих на египетских мау, абиссинских и бирманских пород.

Исследователи предполагают, что ген Dkk4 поможет изучить эволюцию домашних и диких кошек и их способность вырабатывать пигменты различных цветов на протяжении всей жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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