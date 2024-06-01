Почему у многих собак такой грустный взгляд: влияет ли на это качество жизни

Стало известно, почему у многих собак грустный взгляд

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Даже если у вас нет своей собаки, вы, наверное, замечали, что у многих животных бывают невероятно грустные глаза.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда любящий хозяин видит такой "скорбный взгляд", он старается развеселить своего питомца: устраивает внеплановые прогулки, начинает играть, угощает лакомством и всячески выражает свою любовь.

Почему так происходит? Эксперты считают, что грустный взгляд у собаки может быть всего лишь манипуляцией. Вряд ли в этот момент пес действительно грустит.

Животные хорошо изучили нас за тысячи лет совместного существования.

Когда собака "округляет" глаза, она становится похожей на беззащитного щенка. Люди любят малышей, поэтому пес старается выглядеть милым, чтобы получить свою выгоду.

Некоторые ученые предполагают, что собаки "переняли" такое выражение лица у людей.

Кроме того, собаки умеют создавать эффект грустных глаз, поднимая брови. Животные поняли, что люди умиляются при виде такого взгляда.

Поэтому они используют глаза, чтобы привлечь внимание хозяина.