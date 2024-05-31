Шокирующие открытия: почему собаки любят музыку больше, чем мы думали

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Ученые рассказали, как собаки реагируют на музыку

1:08
Зоосфера » Собаки

Ученые выяснили, как собаки реагируют на музыку. Ранее считалось, что музыка раздражает собак, из-за чего они начинают подвывать.

Ученые рассказали, как собаки реагируют на музыку
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако оказалось, что в такие моменты собаки не раздражены, а наоборот — им даже нравится то, что они слышат.

Исследователи сделали следующие выводы.

Если собака начинает подвывать, когда хозяин включает музыку, это может означать, что питомец разделяет музыкальные предпочтения своего хозяина.

Ученые отмечают, что собаки способны слышать звуки, недоступные человеческому уху.

Слух собак особенно чувствителен к тональности и еще больше — к громкости. Если собака подвывает, это можно воспринимать как своего рода подпевание.

Не стоит волноваться — собака чувствует себя комфортно и спокойно, а мелодия ей явно нравится.

Но если пес пытается укрыться в другой комнате, ведет себя беспокойно или жалобно скулит, это может означать, что звук ему неприятен. Или же музыка включена слишком громко, что вызывает у собаки стресс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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