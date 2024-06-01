Как подружить взрослого кота с маленьким котенком: идеальное решение

Иногда люди любят окружать себя животными, поскольку в их обществе чувствуют себя уютно и комфортно. Поэтому, к взрослому питомцу иногда приводят котенка.
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Между кошками могут возникнуть непростые отношения, поэтому владельцу стоит помочь им подружиться. Вот пять секретов, которые помогут:
Не следует "сталкивать лбами" двух животных. Лучше дайте им время, чтобы освоиться. Взрослому коту нужно привыкнуть к тому, что он больше не единственный питомец, а котенку — освоиться в новом месте.
Эксперты рекомендуют на начальном этапе выделить каждому животному свою территорию. Для этой цели подойдут две разные комнаты.
У животных не должно быть общих вещей. Котенку необходимо приобрести собственные принадлежности: игрушки, лоток, домик, когтеточку. Иначе взрослый питомец может воспринять его как угрозу, ведь домашние животные боятся потерять свои ресурсы.
Знакомство должно происходить постепенно, и важно, чтобы владелец был рядом в этот момент.
Животные умеют ревновать, поэтому взрослому коту нужно уделять особое внимание. Проводите с ним время за любимыми занятиями, чтобы он чувствовал ваше внимание и заботу.
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