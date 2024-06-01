Как подружить взрослого кота с маленьким котенком: идеальное решение

Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда люди любят окружать себя животными, поскольку в их обществе чувствуют себя уютно и комфортно. Поэтому, к взрослому питомцу иногда приводят котенка.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Между кошками могут возникнуть непростые отношения, поэтому владельцу стоит помочь им подружиться. Вот пять секретов, которые помогут:

Не следует "сталкивать лбами" двух животных. Лучше дайте им время, чтобы освоиться. Взрослому коту нужно привыкнуть к тому, что он больше не единственный питомец, а котенку — освоиться в новом месте.

Эксперты рекомендуют на начальном этапе выделить каждому животному свою территорию. Для этой цели подойдут две разные комнаты.

У животных не должно быть общих вещей. Котенку необходимо приобрести собственные принадлежности: игрушки, лоток, домик, когтеточку. Иначе взрослый питомец может воспринять его как угрозу, ведь домашние животные боятся потерять свои ресурсы.

Знакомство должно происходить постепенно, и важно, чтобы владелец был рядом в этот момент.

Животные умеют ревновать, поэтому взрослому коту нужно уделять особое внимание. Проводите с ним время за любимыми занятиями, чтобы он чувствовал ваше внимание и заботу.