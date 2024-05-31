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Собаки лают на вас: вот 5 причин, о которых вы даже не догадывались

Почему на вас лают собаки: 5 причин

1:05
Зоосфера » Собаки

Если вам кажется, что собаки часто лают на вас, вероятно, причина не в самих животных.

Почему на вас лают собаки: 5 причин
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Расскажем, почему некоторые люди привлекают лай собак чаще других.

Почему собаки могут лаять на вас

Во-первых, собаки могут проявлять агрессию из-за запаха.

Незнакомую собаку может раздражать запах вашего питомца, средств гигиены и других запахов. Особенно собаки не любят запах алкоголя, поэтому они часто лают на пьяных людей.

Также собакам не нравится вызывающее поведение. Если вы говорите громко и активно жестикулируете, собаки могут воспринять это как угрозу.

Собаки могут лаять на вас, если вы испытываете страх. При страхе учащается сердцебиение, увеличивается потоотделение и вырабатывается адреналин, что собаки хорошо улавливают.

Кроме того, вы можете быть облаяны, если нарушили границы территории, которую собака считает своей. Если встретите бродячую собаку, постарайтесь обойти ее за 10-15 метров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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