Собаки лают на вас: вот 5 причин, о которых вы даже не догадывались

Если вам кажется, что собаки часто лают на вас, вероятно, причина не в самих животных.
Расскажем, почему некоторые люди привлекают лай собак чаще других.
Почему собаки могут лаять на вас
Во-первых, собаки могут проявлять агрессию из-за запаха.
Незнакомую собаку может раздражать запах вашего питомца, средств гигиены и других запахов. Особенно собаки не любят запах алкоголя, поэтому они часто лают на пьяных людей.
Также собакам не нравится вызывающее поведение. Если вы говорите громко и активно жестикулируете, собаки могут воспринять это как угрозу.
Собаки могут лаять на вас, если вы испытываете страх. При страхе учащается сердцебиение, увеличивается потоотделение и вырабатывается адреналин, что собаки хорошо улавливают.
Кроме того, вы можете быть облаяны, если нарушили границы территории, которую собака считает своей. Если встретите бродячую собаку, постарайтесь обойти ее за 10-15 метров.
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