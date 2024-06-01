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Как назвать кота, чтобы привлечь удачу в дом: составлен топ самых богатых кличек

Стало известно, как назвать кота

1:29
Зоосфера » Кошки

Финансовая удача не всем улыбается. Однако привлечь богатство в семью может домашняя кошка, если обратить на нее внимание.

Стало известно, как назвать кота
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Tired_20-year-old_cat.jpg by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under CC BY 2.0 fr

Согласно советам эзотериков, дать кошке "денежную" кличку может помочь избавиться от бедности.

Талисман удачи

Чтобы кошка стала живым амулетом, притягивающим богатство, ей следует дать "говорящую" кличку.

Эти клички должны ассоциироваться с удачей, успехом и везением. Примеры таких имен:

  • Джинн
  • Волшебник
  • Чародей
  • Везунчик
  • Отличник

Названия валют

Для приятного шуршания банкнот в кошельке подходят клички, связанные с названиями валют разных стран:

  • Бакс
  • Фунтик
  • Еврик
  • Франк
  • Монета
  • Гривна

Царственный титул

Если в роду нет дворянских корней, привлечь деньги поможет аристократическая кличка:

  • Маркиз
  • Царь
  • Королева
  • Барыня
  • Султан
  • Барон
  • Хан

Драгоценности — лучшие друзья

Богатство часто ассоциируется с драгоценными металлами и камнями. Подходящие клички:

  1. Алмаз
  2. Злата
  3. Голди
  4. Серебрянка
  5. Янтарька
  6. Сапфир

При выборе клички важно четко сформулировать свои желания. Если приоритет — деньги, выбирайте имя, вызывающее ассоциации с богатством. Если важнее успех в бизнесе и финансовая стабильность, отдайте предпочтение амбициозной кличке, говорящей об успехе и победе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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