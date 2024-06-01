Как по кошке понять, что она вас обожает: наглядные примеры

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Эксперты рассказали, как понять, что кошка вас любит

1:02
Зоосфера » Кошки

Совместное проживание с кошкой в одной квартире не гарантирует, что питомец действительно вас любит. Некоторые животные могут просто терпеть присутствие человека рядом или делать это из-за какой-то выгоды.

Эксперты рассказали, как понять, что кошка вас любит
Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Каждому владельцу хочется, чтобы кошка отвечала взаимностью.

Вот признаки, указывающие на любовь питомца:

  • Кошка радостно встречает вас, когда вы возвращаетесь с прогулки или работы. В такие моменты она может напоминать собаку своим поведением.
  • Животное старается всегда быть рядом с вами.
  • Обратите внимание на взгляд кошки. Если она медленно щурится, эксперты называют это "кошачьим признанием в любви". Не каждый владелец удостаивается такой симпатии.
  • Кошка обычно предпочитает спать рядом с тем человеком, которого считает своим хозяином.
  • Любящий питомец часто "бодается".
  • Некоторые кошки любят "топтаться" на человеке, что также свидетельствует о наличии теплых чувств.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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