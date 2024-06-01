Что этот хвост ей сделал: почему собака постоянно пытается наказать саму себя

Кинологи ответили, почему собака пытается укусить себя за хвост

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Безусловно, вы могли замечать, что ваш питомец иногда проявляет особый интерес к своему хвосту. Иногда он пытается его поймать, гоняясь за ним, а порой просто кусает.

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Почему же собака ведет себя таким образом?

Блохи

Прежде всего, вспомните, когда в последний раз вы обрабатывали животное от паразитов. Эффективность препаратов зависит от их типа, но обычно достаточно обрабатывать собаку раз в полтора месяца. Важно делать это и в холодное время года, так как блохи не боятся морозов.

Эксперты считают, что частое покусывание хвоста часто связано с наличием этих вредителей.

Скука

Все собаки любят играть и жевать разные предметы. Пес хорошо знает, что за порчу вещей и мебели его накажут, а вот хвост можно грызть без последствий. Чтобы отучить питомца от этой привычки, обеспечьте его разнообразными игрушками.

Жажда внимания

Собаки сильно зависят от своих хозяев и нуждаются в непосредственном контакте, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому не забывайте играть и проводить время со своим любимцем.