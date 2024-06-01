Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Британии не исключают существование инопланетной жизни
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что Украина исчезнет
Пассажир самолета обнаружил в бортовом питании личинку
Как заставить себя пойти в спортзал?
Виноград защищает от рака и помогает при сахарном диабете
Советы дерматолога для замедления процесса старения через изменение привычек
Райан Гослинг отправится в космос в фильме "Проект "Аве Мария"
Вера в лечение и плацебо лечат пациентов с психическими расстройствами
Картофель можно выращивать и летом: вот способы
Что этот хвост ей сделал: почему собака постоянно пытается наказать саму себя

Кинологи ответили, почему собака пытается укусить себя за хвост

1:12
Зоосфера » Собаки

Безусловно, вы могли замечать, что ваш питомец иногда проявляет особый интерес к своему хвосту. Иногда он пытается его поймать, гоняясь за ним, а порой просто кусает.

Кинологи ответили, почему собака пытается укусить себя за хвост
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему же собака ведет себя таким образом?

Блохи

Прежде всего, вспомните, когда в последний раз вы обрабатывали животное от паразитов. Эффективность препаратов зависит от их типа, но обычно достаточно обрабатывать собаку раз в полтора месяца. Важно делать это и в холодное время года, так как блохи не боятся морозов.

Эксперты считают, что частое покусывание хвоста часто связано с наличием этих вредителей.

Скука

Все собаки любят играть и жевать разные предметы. Пес хорошо знает, что за порчу вещей и мебели его накажут, а вот хвост можно грызть без последствий. Чтобы отучить питомца от этой привычки, обеспечьте его разнообразными игрушками.

Жажда внимания

Собаки сильно зависят от своих хозяев и нуждаются в непосредственном контакте, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому не забывайте играть и проводить время со своим любимцем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
В Британии не исключают существование инопланетной жизни
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что Украина исчезнет
Пассажир самолета обнаружил в бортовом питании личинку
Как заставить себя пойти в спортзал?
Виноград защищает от рака и помогает при сахарном диабете
Советы дерматолога для замедления процесса старения через изменение привычек
Райан Гослинг отправится в космос в фильме "Проект "Аве Мария"
Вера в лечение и плацебо лечат пациентов с психическими расстройствами
Картофель можно выращивать и летом: вот способы
Ветеринары назвали запретные для кошек продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников