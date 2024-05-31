Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руководители Ford и GM разошлись во мнениях о будущем гибридных автомобилей
Японские ученые изобрели вакцину, продлевающую жизнь кошкам вдвое
Россияне поделились своими предпочтениями в путешествиях
Названы самые запоминающиеся импровизации из советских фильмов
Сергей Никоненко жестко раскритиковал уехавших из России актеров
Три утверждения о прыщах, в которые не стоит верить
Это растение любят садоводы из-за приятного аромата
Топинамбур необходимо употреблять для людей с сахарным диабетом
Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?
Пора убирать все двери: почему кошка требует, чтобы они всегда были открыты

Эксперты ответили, почему кошка требует, чтобы двери были открыты

0:58
Зоосфера » Кошки

Некоторые владельцы кошек замечают, что их любимцы способны самостоятельно открывать двери. Это может выглядеть как праздное любопытство или "спортивный интерес", так как часто животное даже не заходит в комнату.

Эксперты ответили, почему кошка требует, чтобы двери были открыты
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Тем не менее, кошкам свойственны осмысленные и логически обоснованные действия. Что же побуждает их открывать двери и уходить?

Эксперты считают, что дело в особом отношении кошек к свободе. Преграды на пути питомца могут его нервировать, поэтому не каждая кошка будет спокойно сидеть в закрытой комнате. Некоторые из них устраивают настоящие "концерты", если не могут открыть дверь самостоятельно.

Не стоит забывать, что кошка воспринимает вашу квартиру как свою личную территорию, поэтому ей не нравится, когда появляются непонятные ограничения.

Иногда животное просто нуждается выйти из комнаты, чтобы размять лапы, попить воды или перекусить.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?
Производство апельсинового сока в мире находится под угрозой
JAXA: космический аппарат "Акацуки" над Венерой перестал отвечать на сигналы
Психолог назвала характерные для инфантильного мужчины фразы
Американцы по-прежнему предпочитают бензиновые автомобили гибридным и электрическим
Грузия откладывает обязательное страхование для туристов до 2026 года
Причины, по которым стоит сажать базилик
Пэрис Хилтон выпустит второй альбом Infinite Icon 6 сентября
Орехи макадамия избавляют от мигрени и снижают риск рака
Кинологи объяснили, почему собака перед сном "выкапывает" себе кровать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников