Пора убирать все двери: почему кошка требует, чтобы они всегда были открыты

Некоторые владельцы кошек замечают, что их любимцы способны самостоятельно открывать двери. Это может выглядеть как праздное любопытство или "спортивный интерес", так как часто животное даже не заходит в комнату.
Тем не менее, кошкам свойственны осмысленные и логически обоснованные действия. Что же побуждает их открывать двери и уходить?
Эксперты считают, что дело в особом отношении кошек к свободе. Преграды на пути питомца могут его нервировать, поэтому не каждая кошка будет спокойно сидеть в закрытой комнате. Некоторые из них устраивают настоящие "концерты", если не могут открыть дверь самостоятельно.
Не стоит забывать, что кошка воспринимает вашу квартиру как свою личную территорию, поэтому ей не нравится, когда появляются непонятные ограничения.
Иногда животное просто нуждается выйти из комнаты, чтобы размять лапы, попить воды или перекусить.
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