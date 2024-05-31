Кого кошка считает своим хозяином: какие критерии отбора

Стало известно, как кошки выбирают хозяина

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут комфортно жить в большой семье и относиться ко всем её членам с симпатией.

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Однако доверительные отношения эти животные готовы выстраивать только с одним человеком. Многим интересно узнать, кого же кошка считает своим хозяином.

Какие признаки указывают на это?

Не сводит глаз

Кошка часто садится рядом с владельцем и внимательно смотрит на него, особенно если человек долгое время отсутствовал.

Таким образом, животное как бы "любуется" своим хозяином.

Как собака

Эксперты отмечают, что с "своим" человеком кошка может вести себя как собака: встречать его с работы и даже следовать за ним по квартире.

Ласки

Всем членам семьи нравится проводить время с кошкой, но она охотнее всего принимает ласку именно от своего хозяина.

Своему человеку она позволяет то, что для других под запретом. Например, кошка легче соглашается на водные процедуры или стрижку когтей в его компании.