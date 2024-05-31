Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заварной крем со сливками: подойдёт для любых тортов и пирожных
Дональд Трамп может стать американским президентом, даже сев в тюрьму
Джордж Лукас заявил, что приквелы "Звёздных войн" рассчитаны на 12-летних детей
Вместо учебы в школе девочка из Алабамы собирала детали на заводе
Лайфхак для тех, кто не спит: прочитайте эту статью и усните
Nissan отзовет в США почти 84 тыс. автомобилей Sentra и Pathfinder
Вердикт о виновности Трампа раскалывает Америку
Россиянку парализовало после прыжка с катера в Египте
Россия и Китай обеспокоены ростом напряжённости в Юго-Восточной Азии
Кого кошка считает своим хозяином: какие критерии отбора

Стало известно, как кошки выбирают хозяина

1:02
Зоосфера » Кошки

Кошки могут комфортно жить в большой семье и относиться ко всем её членам с симпатией.

Стало известно, как кошки выбирают хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако доверительные отношения эти животные готовы выстраивать только с одним человеком. Многим интересно узнать, кого же кошка считает своим хозяином.

Какие признаки указывают на это?

Не сводит глаз

Кошка часто садится рядом с владельцем и внимательно смотрит на него, особенно если человек долгое время отсутствовал.

Таким образом, животное как бы "любуется" своим хозяином.

Как собака

Эксперты отмечают, что с "своим" человеком кошка может вести себя как собака: встречать его с работы и даже следовать за ним по квартире.

Ласки

Всем членам семьи нравится проводить время с кошкой, но она охотнее всего принимает ласку именно от своего хозяина.

Своему человеку она позволяет то, что для других под запретом. Например, кошка легче соглашается на водные процедуры или стрижку когтей в его компании.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Нарушено движение в московском метро, пострадавших нет
Хирург Березовский: "банан" - самый опасный водный аттракцион
Топ-10 предметов, необходимых для отдыха на природе
Топ-3 "уродливых" пород кошек
Ветеринары назвали продукты, которые помогают организму собаки
Проблемная кожа: пять шагов к совершенству
Daily Mail: людям с диабетом и гипертонией следует провериться на ХБП в 45 лет
Блогер Ида Галич похвасталась женихом
Как справиться с фитофторозом?
Ольга Дибцева разозлила гримёров на съёмках сериала "На солнечной стороне улицы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников