Кого кошка считает своим хозяином: какие критерии отбора

Кошки могут комфортно жить в большой семье и относиться ко всем её членам с симпатией.
Однако доверительные отношения эти животные готовы выстраивать только с одним человеком. Многим интересно узнать, кого же кошка считает своим хозяином.
Не сводит глаз
Кошка часто садится рядом с владельцем и внимательно смотрит на него, особенно если человек долгое время отсутствовал.
Таким образом, животное как бы "любуется" своим хозяином.
Как собака
Эксперты отмечают, что с "своим" человеком кошка может вести себя как собака: встречать его с работы и даже следовать за ним по квартире.
Ласки
Всем членам семьи нравится проводить время с кошкой, но она охотнее всего принимает ласку именно от своего хозяина.
Своему человеку она позволяет то, что для других под запретом. Например, кошка легче соглашается на водные процедуры или стрижку когтей в его компании.
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