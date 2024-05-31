Как собака выбирает хозяина: как соответствовать всем критериям

Даже если собака проявляет симпатию ко всем членам большой семьи, она выбирает одного человека, которого считает своим хозяином.
Обычно определить этого человека несложно: собака охотно подходит к нему, старается держаться рядом, слушается и проявляет свою любовь всеми возможными способами.
Стать главой семьи
Собаки обладают высокими интеллектуальными способностями и хорошо понимают семейную иерархию.
Как стайные животные, они стремятся приблизиться к лидеру семьи. Эксперты считают, что по этой причине собаки чаще всего привязываются к мужчинам.
Досуг
Можно регулярно кормить собаку и баловать ее лакомствами, но это не сделает вас ее хозяином. Животное ценит время, проведенное вместе.
Собаке понравится человек, который гуляет с ней и играет.
Поведение
Собакам нравится постоянство. Поэтому на роль хозяина они выбирают понятного им человека, который придерживается распорядка дня, не склонен к конфликтам и не появляется в пьяном виде.
Чем более предсказуемо ваше поведение, тем проще собаке вас понять и полюбить.
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