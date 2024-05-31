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Как собака выбирает хозяина: как соответствовать всем критериям

Кинологи ответили, как кошка выбирает хозяина

1:17
Зоосфера » Собаки

Даже если собака проявляет симпатию ко всем членам большой семьи, она выбирает одного человека, которого считает своим хозяином.

Кинологи ответили, как кошка выбирает хозяина
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обычно определить этого человека несложно: собака охотно подходит к нему, старается держаться рядом, слушается и проявляет свою любовь всеми возможными способами.

Что нужно сделать, чтобы завоевать сердце питомца?

Стать главой семьи

Собаки обладают высокими интеллектуальными способностями и хорошо понимают семейную иерархию.

Как стайные животные, они стремятся приблизиться к лидеру семьи. Эксперты считают, что по этой причине собаки чаще всего привязываются к мужчинам.

Досуг

Можно регулярно кормить собаку и баловать ее лакомствами, но это не сделает вас ее хозяином. Животное ценит время, проведенное вместе.

Собаке понравится человек, который гуляет с ней и играет.

Поведение

Собакам нравится постоянство. Поэтому на роль хозяина они выбирают понятного им человека, который придерживается распорядка дня, не склонен к конфликтам и не появляется в пьяном виде.

Чем более предсказуемо ваше поведение, тем проще собаке вас понять и полюбить.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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