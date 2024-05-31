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Кошка обожает спать на груди хозяина: о чем это говорит

Стало известно, почему кошка любит спать на груди хозяина

1:06
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы часто предпочитают спать на грудной клетке. Животное чувствует себя здесь комфортно и почти мгновенно засыпает.

Стало известно, почему кошка любит спать на груди хозяина
Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Человеку такой выбор может показаться необычным, так как грудная клетка по многим параметрам уступает другим местам для отдыха. Например, кошка могла бы лечь рядом с хозяином на кровати, где спальное место более удобное, или выбрать кресло или свой домик для сна.

Маленькие котята часто выбирают грудную клетку для сна, поскольку это место кажется им наиболее безопасным. Человек обеспечивает необходимую защиту в случае опасности. Также, по мнению специалистов, кошка чувствует себя спокойнее, слушая сердцебиение, которое действует на нее успокаивающе.

Сторонники мистики и эзотерики считают, что кошки, спящие на грудной клетке, способны лечить своих владельцев от болезней. Например, люди быстрее выздоравливают от пневмонии, если кошка согревает их своим теплом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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