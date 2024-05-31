"Вырастет монстр": кинолог рассказал о самых грубых ошибках в воспитании собаки

Кинолог Фокин: воспитывать собаку можно только лаской и терпением

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака становится непослушной из-за грубости и отсутствия терпения у хозяина, рассказал NewsInfo.Ru кинолог, создатель приюта списанных служебных собак "Гвардия" Сергей Фокин.

Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам эксперта, воспитать собаку и научить её "уму-разуму" можно спокойно до 5 лет, а не только в щенячьем возрасте. Если пёс не слушается, единственный выход — заниматься с ним, можно с помощью профессионалов, посоветовал Фокин.

Кинолог категорически против наказания животного за непослушание.

"Только добро, ласка и поощрение, чтобы у него было послушание, чтобы он понимал, что от него требуют", — подчеркнул он.

Фокин назвал поводок ключом к взаимодействию хозяина и собаки.

"Поводок цепляется к ошейнику. Поводок у хозяина. Вот этот поводок и есть взаимопонимание между животным и хозяином: как правильно вы себя поведете, чтобы животное у вас было послушное", — пояснил он.

Неуправляемых собак не бывает, уверен эксперт. Просто для воспитания пса "с характером" требуется больше времени и терпения.

Главная ошибка хозяина во взаимодействии с питомцем — это грубость и нетерпение, отметил кинолог. Вместо того, чтобы донести до собаки, чего от неё хотят, человек начинает бить её и дёргать поводок. Пёс это запоминает и впоследствии может стать агрессивным и отомстить хозяину.

"Раз стерпела, два стерпела, а потом, когда она уже подросла, то проявила свою агрессию. "А вот ты помнишь, когда ты меня ударил? Вот на тебе за это", — предупредил Фокин.

По словам эксперта, агрессия собаки развивается незаметно для владельца. Многие хозяева потом удивляются, что животное "вдруг" проявило характер спустя два года.

"Чтобы животное было послушным, надо слиться с ним в одно целое. Он и вы — целое. Если вы добьётесь этого слияния, у вас будет понимание. Будет понимание — значит, будет мир, дружба", — подчеркнул он.

Эксперт рекомендовал никогда не наказывать питомца, если тот сорвался с поводка и убежал. Иначе в следующий раз животное просто не подойдёт к хозяину, ожидая от него побоев, пояснил кинолог.

"В итоге вырастет в монстра, который не будет слушаться, будет агрессировать и огрызаться. Если подошёл, нужно сказать: "Молодец, молодец". Никаких других эмоций. Поощрить. В следующий раз он с радостью подойдёт", — отметил кинолог.

Также Фокин посоветовал семьям с детьми следить, чтобы малыши не обижали собаку: не дергали за уши и хвост и не бросали в неё игрушки. Пёс может долго терпеть, но рано или поздно ответит на обиды, предупредил эксперт.

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