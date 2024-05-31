Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Рудченко связал провал Орбакайте в Монако с плохим оборудованием
С 1 июня в Грузию нельзя будет въехать без медстраховки
Политолог Мизин: В Европе есть страны, ждущие Трампа, но для большинства — он сатана
Эксперты рассказали, куда стоит вложить денежные средства в июне
Преимущества картофельных очисток
Гастрит спорт победит?
Рекомендации эксперта: как ухаживать за волосами, чтобы отрастить их до пояса
Сергей Майоров рассказал о мечте Анастасии Заворотнюк родить мужу ребёнка
Гарантийный срок на качество жилья не может быть меньше пяти лет, решил ВС РФ
"Вырастет монстр": кинолог рассказал о самых грубых ошибках в воспитании собаки

Кинолог Фокин: воспитывать собаку можно только лаской и терпением

2:59
Зоосфера

Собака становится непослушной из-за грубости и отсутствия терпения у хозяина, рассказал NewsInfo.Ru кинолог, создатель приюта списанных служебных собак "Гвардия" Сергей Фокин.

Кинолог Фокин: воспитывать собаку можно только лаской и терпением
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам эксперта, воспитать собаку и научить её "уму-разуму" можно спокойно до 5 лет, а не только в щенячьем возрасте. Если пёс не слушается, единственный выход — заниматься с ним, можно с помощью профессионалов, посоветовал Фокин.

Кинолог категорически против наказания животного за непослушание.

"Только добро, ласка и поощрение, чтобы у него было послушание, чтобы он понимал, что от него требуют", — подчеркнул он.

Фокин назвал поводок ключом к взаимодействию хозяина и собаки.

"Поводок цепляется к ошейнику. Поводок у хозяина. Вот этот поводок и есть взаимопонимание между животным и хозяином: как правильно вы себя поведете, чтобы животное у вас было послушное", — пояснил он.

Неуправляемых собак не бывает, уверен эксперт. Просто для воспитания пса "с характером" требуется больше времени и терпения.

Главная ошибка хозяина во взаимодействии с питомцем — это грубость и нетерпение, отметил кинолог. Вместо того, чтобы донести до собаки, чего от неё хотят, человек начинает бить её и дёргать поводок. Пёс это запоминает и впоследствии может стать агрессивным и отомстить хозяину.

"Раз стерпела, два стерпела, а потом, когда она уже подросла, то проявила свою агрессию. "А вот ты помнишь, когда ты меня ударил? Вот на тебе за это", — предупредил Фокин.

По словам эксперта, агрессия собаки развивается незаметно для владельца. Многие хозяева потом удивляются, что животное "вдруг" проявило характер спустя два года.

"Чтобы животное было послушным, надо слиться с ним в одно целое. Он и вы — целое. Если вы добьётесь этого слияния, у вас будет понимание. Будет понимание — значит, будет мир, дружба", — подчеркнул он.

Эксперт рекомендовал никогда не наказывать питомца, если тот сорвался с поводка и убежал. Иначе в следующий раз животное просто не подойдёт к хозяину, ожидая от него побоев, пояснил кинолог.

"В итоге вырастет в монстра, который не будет слушаться, будет агрессировать и огрызаться. Если подошёл, нужно сказать: "Молодец, молодец". Никаких других эмоций. Поощрить. В следующий раз он с радостью подойдёт", — отметил кинолог.

Также Фокин посоветовал семьям с детьми следить, чтобы малыши не обижали собаку: не дергали за уши и хвост и не бросали в неё игрушки. Пёс может долго терпеть, но рано или поздно ответит на обиды, предупредил эксперт.

Ранее эксперты рассказали, почему нельзя оставлять собаку в машине.

Как ОТУЧИТЬ ЩЕНКА КУСАТЬСЯ? Секреты успешного воспитания собаки
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Последние материалы
5 способов отучить собаку облизывать ноги человека
“Украинцы — это наш народ, который у нас украли” — легендарный Батя Харьковский
Цена на Lada Largus за три года выросла на 1 млн рублей
Найдены параметры лучшей кристаллической структуры для получения гелия
Продажи премиальных автомобилей в России снизились в апреле на 18,4%
Лишний вес и сидячий образ жизни негативно влияют на кости и суставы
Махачев устроил перепалку с Порье на битве взглядов перед боем
Пропавшая из соцсетей Кафельникова опубликовала редкие снимки дочери Киары
Контрнаступ ВСУ под Работино провалился из-за больших потерь войсковой ПВО
Эксперт Булыгина прогнозирует повышение цен на содержащую медспирт продукцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников