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Правда ли бойцовские собаки такие агрессивные? Большая часть про них — простая выдумка

Кинологи ответили, правда ли бойцовские собаки такие агрессивные

1:52
Зоосфера » Собаки

Если говорить о нападении собаки, то мало кто представляет агрессора в виде таксы или йоркширского терьера: вся негативная репутация достается собакам бойцовских пород.

Кинологи ответили, правда ли бойцовские собаки такие агрессивные
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Этих собак часто называют "машинами для убийств" и агрессорами.

Так ли это на самом деле?

Важно понимать, что поведение собаки в основном зависит от дрессировки. Если владелец не будет пресекать плохое поведение пуделя или померанского шпица, то даже эти милые животные могут вырасти агрессивными и начать кусаться.

У бойцовских пород нет врожденной агрессии. Это замечательные собаки-компаньоны, которые могут быть отличными членами семьи, включая семьи с детьми.

Эксперты считают, что агрессия у питбулей и других бойцовских пород может проявляться к другим собакам. Однако, при грамотной коррекции поведения, такие собаки могут дружелюбно играть с соседскими лабрадорами или хаски, оставаясь покладистыми и дружелюбными. Таким образом, мнение о том, что собаки бойцовских пород являются неуправляемыми агрессорами, атакующими всех подряд, является мифом.

Как появилась "кровавая легенда"?

Возможно, негативная репутация американских стаффордширских терьеров, питбулей и бультерьеров связана с историей их происхождения.

Действительно, эти породы изначально выращивались не для охраны или пастьбы скота, а для участия в боях, которые развлекали людей.

Однако с тех пор прошло много времени, и теперь питбули считаются одними из самых ласковых собак.

Важно понимать, что такое животное не стоит заводить людям со слабым характером. Бойцовскому псу нужна твердая рука владельца, который станет для него авторитетом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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