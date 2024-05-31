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Какие факты стоит знать о самой известной охотничьей породе собак

Кинологи поделились фактами об охотничьих породах собак

3:05
Зоосфера » Собаки

Существует несколько типов пород собак, которые классифицируются в зависимости от цели, ради которой они были выведены.

Кинологи поделились фактами об охотничьих породах собак
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Охотничьи породы собак были наряду с людьми в процессе охоты на дичь.

Одной из наиболее престижных считается порода сеттеров, которая долгое время была спутником исключительно для аристократии.

История возникновения породы охотничьих сеттеров имеет свои корни. В Англии еще в XIV веке пользовалась популярностью охота на птиц с использованием сетей. Для этой цели использовались крупные собаки, подобные спаниелям. Когда собака находила дичь, она ложилась перед охотником, и добыча попадала в сеть. Эти же собаки использовались и для охоты с соколами и другими хищными птицами.

В XVII веке право на держание таких собак было предоставлено только дворянам. В это же время началось использование огнестрельного оружия для охоты, что потребовало более выносливых и быстрых собак, чем спаниели. Для выведения новой породы к спаниелям добавили кровь пойнтеров, борзых и даже пуделей.

До 1860 года все сеттеры считались одной породой, известной как английский сеттер. Хотя многие заводчики гордились своими уникальными собаками, которые часто выделялись определенным окрасом.

В 1861 году на выставке в Бирмингеме была выделена отдельная порода черно-подпалых сеттеров герцога Гордона (шотландских), а в 1885 году красных (ирландских) сеттеров.

На сегодняшний день существует четыре породы длинношерстных английских сеттеров. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Английский сеттер, также известный как лаверак, представляет собой белую собаку с крапом и пятнами черного, рыжего или желтого цвета. Они могут быть также трехцветными с подпалом. Это крупные и элегантные собаки с плавными движениями, напоминающими кошачьи.

Шотландский сеттер, или сеттер-гордон, является самым крупным и мощным из всех сеттеров. Их окрас черно-подпалый. Эти собаки были выведены для работы в болотистых и гористых местностях. Они обладают высокой выносливостью и умом, спокойно и рассудительно выполняют свою работу. У них также отличные сторожевые качества и высокий интеллект. В процессе выведения породы использовались колли и бладхаунды.

Ирландский красный сеттер — это крупная, стройная собака, очень быстрая и энергичная. Они часто используются в качестве компаньонов. Эта порода наиболее известна в литературе.

Интересно, что существует также редкая красно-белая разновидность ирландских сеттеров, которая является исходной формой породы. В этой группе собак много талантливых охотников.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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