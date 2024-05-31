5 проверенных методов, как остановить собаку от лизания ваших ног

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5 способов отучить собаку облизывать ноги человека

2:14
Зоосфера » Собаки

Если вы чувствуете себя неуютно или небезопасно, когда собака лижет ваши ноги, не стоит мириться с этим.

5 способов отучить собаку облизывать ноги человека
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Существуют различные методы дрессировки, которые помогут отучить собаку от этой привычки.

  • Уберите ноги или отойдите: эксперты напоминают, что собаки внимательно следят за языком тела человека. Они используют эту информацию, чтобы понять, одобряет ли человек их поведение. Однако собаки не всегда правильно интерпретируют человеческие сигналы.

Если вас расстраивает поведение собаки, дайте ей четкие сигналы своими действиями. Будьте последовательны, чтобы не запутать собаку. Если собака начинает лизать ноги, уберите их. Не говорите и не смотрите в глаза, чтобы не привлекать внимание. Сохраняйте нейтральное поведение.

Также можно уйти из комнаты. Это покажет собаке, что ее будут игнорировать, если она продолжит это поведение, и со временем она перестанет облизывать ваши ноги.

  • Позитивное внимание: со временем собака, вероятно, перестанет облизывать ноги. Вознаграждайте ее позитивным вниманием, когда она воздерживается от такого поведения. Это укрепит ее желание держаться подальше от ваших ног.
  • Игрушки: вы можете перенаправить внимание собаки, когда она начинает лизать ноги. Это поможет ей направить свои эмоции на менее проблемное занятие.

Дайте собаке игрушку, когда она начинает лизать ноги. Она сможет снять стресс с помощью игрушки, и вы можете присоединиться к игре.

  • Обучение: используйте облизывание ног как сигнал для начала тренировки. Как только собака начнет это делать, возьмите лакомства и начните обучение командам или трюкам.

Обязательно хвалите собаку и угощайте ее за выполнение команд.

  • Физическая активность: собака может лизать ноги из-за избытка энергии. Физические упражнения помогут ей сжечь эту энергию.

Начните тренировки с прогулок и игр, как только собака начинает лизать ноги. Можно также установить регулярный график физических упражнений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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