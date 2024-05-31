4 невероятных способности у собак, о существовании которых некоторые даже не знают

Собаки — одни из самых умных животных на Земле.
Однако о некоторых их невероятных способностях вы, возможно, даже не догадывались.
Собаки понимают жесты указывания
В мире есть только два вида, способных понять указывание пальцем — люди и собаки. Ученые пытаются обучить этому шимпанзе, но пока безуспешно.
Собаки понимают, когда человек что-то не видит
Если собака хочет лакомство со стола, а хозяин не разрешает, она подождет, пока человек отвлечется, и быстро схватит его.
Собаки доверяют нашему мнению о еде
Если хозяину не понравится какая-то еда и он покажет это, собака тоже не станет ее есть.
Собаки могут ревновать
Во время прогулки не стоит гладить других собак — ваш питомец может отреагировать агрессивно.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.