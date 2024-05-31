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4 невероятных способности у собак, о существовании которых некоторые даже не знают

Почему собаки умнее, чем вы думали: 4 факта, которые вас поразят

Зоосфера » Собаки

Собаки — одни из самых умных животных на Земле.

Однако о некоторых их невероятных способностях вы, возможно, даже не догадывались.

Собаки понимают жесты указывания

В мире есть только два вида, способных понять указывание пальцем — люди и собаки. Ученые пытаются обучить этому шимпанзе, но пока безуспешно.

Собаки понимают, когда человек что-то не видит

Если собака хочет лакомство со стола, а хозяин не разрешает, она подождет, пока человек отвлечется, и быстро схватит его.

Собаки доверяют нашему мнению о еде

Если хозяину не понравится какая-то еда и он покажет это, собака тоже не станет ее есть.

Собаки могут ревновать

Во время прогулки не стоит гладить других собак — ваш питомец может отреагировать агрессивно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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