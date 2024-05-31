Ученые раскрыли мистический секрет: как кошки предчувствуют смерть своих хозяев

С давних времен кошкам приписывают различные мистические способности. Одно из распространенных мнений заключается в том, что кошки могут предчувствовать смерть своих хозяев. Вот как это объясняет наука.
Как кошка предчувствует смерть хозяина
Существует две основные теории. Первая теория утверждает, что кошки распознают приближающуюся смерть по запаху.
Известно, что у кошек обоняние развито намного лучше, чем у людей. Они способны ощущать специфические вещества, выделяемые организмом тяжело больного человека.
Согласно второй теории, кошки реагируют на изменения в поведении своего хозяина.
Например, если человек серьезно заболел и лежит в постели, кот не только заметит это, но и будет постоянно находиться рядом, сидя у его кровати.
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