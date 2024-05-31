Ученые раскрыли мистический секрет: как кошки предчувствуют смерть своих хозяев

Может ли кошка предчувствовать смерть хозяина

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С давних времен кошкам приписывают различные мистические способности. Одно из распространенных мнений заключается в том, что кошки могут предчувствовать смерть своих хозяев. Вот как это объясняет наука.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как кошка предчувствует смерть хозяина

Существует две основные теории. Первая теория утверждает, что кошки распознают приближающуюся смерть по запаху.

Известно, что у кошек обоняние развито намного лучше, чем у людей. Они способны ощущать специфические вещества, выделяемые организмом тяжело больного человека.

Согласно второй теории, кошки реагируют на изменения в поведении своего хозяина.

Например, если человек серьезно заболел и лежит в постели, кот не только заметит это, но и будет постоянно находиться рядом, сидя у его кровати.