Ваш кот не просто ленится: 5 скрытых признаков, что ему срочно нужен ветеринар

Как кошка "говорит", что ей больно

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не каждый владелец кошки сразу поймет, что его питомец заболел.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как распознать, что коту требуется помощь ветеринара.

Как кошка показывает, что ей больно Кошки реагируют на боль и болезнь иначе, чем люди.

Больная кошка не будет громко мяукать, а постарается найти укромное место и спрятаться. Это инстинктивное поведение: в дикой природе кошки скрывают свое недомогание, чтобы не стать легкой добычей.

Другие признаки болезни у кошек включают отказ от еды, длительный сон и агрессивное поведение. Если заметите эти симптомы, срочно отведите кота к ветеринару.