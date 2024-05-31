Ваш кот не просто ленится: 5 скрытых признаков, что ему срочно нужен ветеринар

Не каждый владелец кошки сразу поймет, что его питомец заболел.
Как распознать, что коту требуется помощь ветеринара.
Как кошка показывает, что ей больно Кошки реагируют на боль и болезнь иначе, чем люди.
Больная кошка не будет громко мяукать, а постарается найти укромное место и спрятаться. Это инстинктивное поведение: в дикой природе кошки скрывают свое недомогание, чтобы не стать легкой добычей.
Другие признаки болезни у кошек включают отказ от еды, длительный сон и агрессивное поведение. Если заметите эти симптомы, срочно отведите кота к ветеринару.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.