Как понять кошку по движениям хвоста: советы и секреты

5 причин, по которым кошка виляет хвостом

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Виляние хвостом у кошек сильно отличается от виляния у собак. Кошки могут вилять хвостами во время ходьбы, стучать ими, когда лежат, или поднимать их при виде человека.

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У кошек свой уникальный язык тела. При внимательном наблюдении можно научиться понимать, что кошка хочет сказать своим хвостом.

Перевозбуждение или раздражение

Иногда кошка виляет хвостом, когда лежит, что может показаться странным. Это часто указывает на то, что она немного перевозбуждена, отмечают эксперты.

Если кошка лежит или спокойно сидит, она может немного махать хвостом после поглаживания хозяином. Такое поведение может означать, что кошка чувствует себя слегка раздраженной или перевозбужденной и хочет, чтобы ее оставили в покое.

Иногда это также может означать, что у кошки много энергии, и, хотя она лежала спокойно, теперь готова играть. В этот момент лучше убрать руку, прекратить поглаживания и предложить игрушку, иначе игрушкой может стать сама рука.

Всегда начеку (даже во сне)

Бывает, что кошка в глубоком сне подергивает хвостом. Подобно тому, как у людей могут подергиваться мышцы во сне, кошачий хвост тоже может двигаться.

В других случаях кошка может спать неглубоко. Если позвать ее, а она не подходит, но медленно начинает вилять хвостом, значит, она проснулась и решает, вставать ли ей. Легкое виляние хвостом показывает, что кошка слышит и осознает присутствие человека.

Сохранение равновесия во время охоты

Кошки также виляют хвостом, когда охотятся. Это часто происходит, когда они наблюдают за птицами из окна, концентрируясь на добыче. Кошка может издавать "щелкающие" звуки и ее мех может слегка подергиваться.

Такое виляние хвостом может происходить, когда кошка охотится на насекомых в доме, готовясь напасть. Хвост помогает ей сохранять равновесие и ловкость, что важно для успешной охоты.

Реакция на угрозу

Когда кошка чувствует угрозу или внезапно пугается, ее хвост становится значительно шире. Она может также распушить всю свою шерсть, чтобы казаться больше и угрожающе.

Обычно кошка делает это, увидев незнакомую кошку и готовясь к драке, но может также реагировать так на пугающий звук.

Счастлива и уверена в себе

Хотя кошки не виляют хвостами от радости так, как собаки, они все же могут выражать счастье и уверенность через хвост. Когда кошка счастлива и уверена, она ходит по дому с высоко поднятым хвостом, иногда слегка изгибая его кончик или подергивая им.

Кошки также могут более энергично вилять хвостом во время игры, размахивая им из стороны в сторону. Это позволяет понять, играют ли кошки всерьез или понарошку. Если кошка чувствует угрозу, она скорее задерет хвост, а при игре будет размахивать им.