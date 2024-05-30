Почему ваша собака недовольна: узнайте главные причины обиды

Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки не умеют скрывать свои эмоции и сразу показывают, что обижены. Однако не всегда очевидно, что именно вызвало недовольство собаки. Расскажем, что может огорчить вашего четвероногого друга.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие действия хозяина могут обидеть собаку

Во-первых, пес обязательно обидится, если на него накричать.

Собаки не понимают причин для крика, поэтому это неэффективный способ воспитания.

Во-вторых, наказания, связанные с едой, сильно раздражают и обижают собак. Никогда не отбирайте у питомца лакомство, он может агрессивно отреагировать.

Любое нарушение привычного распорядка дня также расстраивает собак, ведь четкий режим очень важен для них.

Кроме того, собаки плохо переносят изоляцию. Длительное отсутствие хозяина вызывает у них сильный стресс. Но и чрезмерное внимание тоже не нравится собакам. Не стоит беспокоить пса, если он отдыхает.