Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте
Квартиру продали двум покупателям одновременно
Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Страховка для домашних животных: советы специалистов по выбору надёжного полиса
Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе
Вы будете удивлены, когда так легко исчезнут сорняки
Уход за кожей после беременности: что нужно знать?
Почему ваша собака недовольна: узнайте главные причины обиды

Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку

1:02
Зоосфера » Собаки

Собаки не умеют скрывать свои эмоции и сразу показывают, что обижены. Однако не всегда очевидно, что именно вызвало недовольство собаки. Расскажем, что может огорчить вашего четвероногого друга.

Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие действия хозяина могут обидеть собаку

Во-первых, пес обязательно обидится, если на него накричать.

Собаки не понимают причин для крика, поэтому это неэффективный способ воспитания.

Во-вторых, наказания, связанные с едой, сильно раздражают и обижают собак. Никогда не отбирайте у питомца лакомство, он может агрессивно отреагировать.

Любое нарушение привычного распорядка дня также расстраивает собак, ведь четкий режим очень важен для них.

Кроме того, собаки плохо переносят изоляцию. Длительное отсутствие хозяина вызывает у них сильный стресс. Но и чрезмерное внимание тоже не нравится собакам. Не стоит беспокоить пса, если он отдыхает.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Последние материалы
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте
Квартиру продали двум покупателям одновременно
Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку
Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Страховка для домашних животных: советы специалистов по выбору надёжного полиса
Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе
Вы будете удивлены, когда так легко исчезнут сорняки
Уход за кожей после беременности: что нужно знать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников