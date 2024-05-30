Пятерка гениев кошачьего мира: самые умные породы кошек

Все кошки обладают высоким уровнем интеллекта и сообразительности, и многие владельцы даже не подозревают о настоящих возможностях своих пушистых друзей.
Нередко хозяева удивляются, узнав, что кошек можно обучить командам, ведь принято считать их менее способными к обучению по сравнению с собаками.
Но когда их усатые питомцы начинают выполнять команды "сидеть", "лежать" и даже ходить "змейкой", многие владельцы признают: "Мой кот действительно умный".
Мейн-кун
Очень умная порода кошек, однако часто встречаются пугливые особи, что мешает им проявить свои исключительные умственные способности.
Европейская короткошерстная кошка (кельтская)
Владельцы этих кошек нередко считают их "дворовыми" из-за внешнего сходства с привычными полосатыми кошками. Однако они очень умны и сообразительны.
Бенгальские кошки
Эти кошки способны запомнить множество команд и очень привязываются к своим владельцам.
Сиамские кошки. Хорошо поддаются обучению, но из-за сложного характера не всегда демонстрируют свои навыки и могут казаться равнодушными к происходящему вокруг.
Сфинксы
Эти коты ради внимания хозяина готовы на всё. Иногда они могут быть чрезмерно навязчивыми.
Ориенталы
Эти кошки сильно привязываются к одному владельцу и очень чутко реагируют на эмоции и настроение домочадцев.
Корниш-рексы
Очень любознательные кошки, что проявляется в их чрезмерной активности и желании всегда быть в центре внимания.
Абиссинские кошки могут иметь неуравновешенный характер, но прекрасно ладят с детьми и хорошо поддаются дрессировке.
Все кошки по-своему умны! Часто они просто притворяются, что не интересуются общением или не хотят выполнять команды. Но каждая кошка способна обучаться новым трюкам и командам!
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.