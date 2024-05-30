Пятерка гениев кошачьего мира: самые умные породы кошек

Эксперты выделили самые умные породы кошек

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все кошки обладают высоким уровнем интеллекта и сообразительности, и многие владельцы даже не подозревают о настоящих возможностях своих пушистых друзей.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нередко хозяева удивляются, узнав, что кошек можно обучить командам, ведь принято считать их менее способными к обучению по сравнению с собаками.

Но когда их усатые питомцы начинают выполнять команды "сидеть", "лежать" и даже ходить "змейкой", многие владельцы признают: "Мой кот действительно умный".

Мейн-кун

Очень умная порода кошек, однако часто встречаются пугливые особи, что мешает им проявить свои исключительные умственные способности.

Европейская короткошерстная кошка (кельтская)

Владельцы этих кошек нередко считают их "дворовыми" из-за внешнего сходства с привычными полосатыми кошками. Однако они очень умны и сообразительны.

Бенгальские кошки

Эти кошки способны запомнить множество команд и очень привязываются к своим владельцам.

Сиамские кошки. Хорошо поддаются обучению, но из-за сложного характера не всегда демонстрируют свои навыки и могут казаться равнодушными к происходящему вокруг.

Сфинксы

Эти коты ради внимания хозяина готовы на всё. Иногда они могут быть чрезмерно навязчивыми.

Ориенталы

Эти кошки сильно привязываются к одному владельцу и очень чутко реагируют на эмоции и настроение домочадцев.

Корниш-рексы

Очень любознательные кошки, что проявляется в их чрезмерной активности и желании всегда быть в центре внимания.

Абиссинские кошки могут иметь неуравновешенный характер, но прекрасно ладят с детьми и хорошо поддаются дрессировке.

Все кошки по-своему умны! Часто они просто притворяются, что не интересуются общением или не хотят выполнять команды. Но каждая кошка способна обучаться новым трюкам и командам!