Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары ответили, как продлить жизнь своей кошке
Как вырастить сочный листовой салат
Казачий суперминомёт "Лазорик" бьёт врага в спецоперации на Украине
Проверка давления - наилучший способ выявить наличие гипертонии
В мире набирает обороты движение "ранняя пенсия" — FIRE
Сергей Соседов усомнился, что Анастасия Заворотнюк скончалась от рака
Forbes назвал "Зенит" самым эффективным профессиональным футбольным клубом России
Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России
Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее
Пятерка гениев кошачьего мира: самые умные породы кошек

Эксперты выделили самые умные породы кошек

2:00
Зоосфера » Кошки

Все кошки обладают высоким уровнем интеллекта и сообразительности, и многие владельцы даже не подозревают о настоящих возможностях своих пушистых друзей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нередко хозяева удивляются, узнав, что кошек можно обучить командам, ведь принято считать их менее способными к обучению по сравнению с собаками.

Но когда их усатые питомцы начинают выполнять команды "сидеть", "лежать" и даже ходить "змейкой", многие владельцы признают: "Мой кот действительно умный".

Мейн-кун

Очень умная порода кошек, однако часто встречаются пугливые особи, что мешает им проявить свои исключительные умственные способности.

Европейская короткошерстная кошка (кельтская)

Владельцы этих кошек нередко считают их "дворовыми" из-за внешнего сходства с привычными полосатыми кошками. Однако они очень умны и сообразительны.

Бенгальские кошки

Эти кошки способны запомнить множество команд и очень привязываются к своим владельцам.
Сиамские кошки. Хорошо поддаются обучению, но из-за сложного характера не всегда демонстрируют свои навыки и могут казаться равнодушными к происходящему вокруг.

Сфинксы

Эти коты ради внимания хозяина готовы на всё. Иногда они могут быть чрезмерно навязчивыми.

Ориенталы

Эти кошки сильно привязываются к одному владельцу и очень чутко реагируют на эмоции и настроение домочадцев.

Корниш-рексы

Очень любознательные кошки, что проявляется в их чрезмерной активности и желании всегда быть в центре внимания.

Абиссинские кошки могут иметь неуравновешенный характер, но прекрасно ладят с детьми и хорошо поддаются дрессировке.

Все кошки по-своему умны! Часто они просто притворяются, что не интересуются общением или не хотят выполнять команды. Но каждая кошка способна обучаться новым трюкам и командам!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Белгородские судьи оставили бойцов СВО без поддержки
В мире набирает обороты движение "ранняя пенсия" — FIRE
Сергей Соседов усомнился, что Анастасия Заворотнюк скончалась от рака
Forbes назвал "Зенит" самым эффективным профессиональным футбольным клубом России
Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России
Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее
Зеленский увольняет чиновников, близких к администрации Джо Байдена
Недочеты в макияже, приводящие к потере ресниц
Простой метод борьбы со слизнями: пивная ловушка
Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Заворотнюк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников