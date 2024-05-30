Какая кошачья расцветка принесет удачу в дом: наработанный годами опыт

С древних времен люди уважали и почитали кошек, веря в их мистические способности.
Считается, что окраска кошки влияет на жизнь ее владельцев. Какие кошки приносят удачу и счастье в дом?
Рыжие кошки
Рыжие кошки напоминают благородный металл — золото, поэтому считается, что они могут улучшить финансовое благополучие семьи.
Черные кошки
Несмотря на многочисленные приметы, что черные кошки приносят беды, на самом деле они защищают дом от проблем и ссор. Эти кошки считаются талисманами удачи, оберегая членов семьи от неприятностей.
Белые кошки
Кошки белого окраса всегда были почитаемы. Не бросайте белую кошку в беде, чтобы удача не отвернулась от вас. Эти животные могут сделать жизнь своих владельцев счастливее.
Трехцветные кошки
Трехцветные кошки, благодаря сочетанию нескольких цветов в окрасе, помогают владельцам стать более обеспеченными и счастливыми. Такие кошки ценились с древних времен.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.