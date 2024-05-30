Самые дорогие собаки в мире: денег не хватит ни у кого

Многие люди стремятся помочь бездомным животным, в то время как для других дорогостоящий питомец является символом высокого статуса и материального благополучия.
Цены на некоторые породы собак могут впечатлить любого.
Щенки некоторых пород стоят очень дорого. Одни популярны сегодня, другие — редкие.
К тому же, даже обычные породы могут быть дорогими, если их родители обладают выдающимися качествами. Например, в прессе сообщается о продаже на аукционе бордер-колли по кличке Меган за 25 тысяч долларов покупателю из США. Бордер-колли Ким был продан за 38,8 тысячи долларов. Средняя цена щенка этой породы составляет около 3 тысяч долларов.
Кавалер кинг чарльз спаниель
Эти карликовые спаниели были популярны среди английских аристократов в XIX веке и часто изображались на картинах.
Вес собаки 5-8 кг, окрасы черно-подпалый, рубиновый, блейнхейм и триколор.
Стоимость щенка до 14 тысяч долларов.
Самоед
Собаки этой породы известны своей улыбкой и белой шерстью. Их вывели на севере России, но популярность пришла к ним в Англии в конце XIX века.
Рост в холке 46-56 см, вес 23-30 кг. Используются как ездовые собаки и пастухи. Стоимость щенка в США от 5 до 14 тысяч долларов.
Чау-чау
Эти собаки с внешностью медвежонка и синим языком родом из Китая. В Европу они попали в 1780 году. В 1895 году в Великобритании был организован клуб любителей чау-чау.
Рост в холке 46-56 см, вес 20-32 кг, окрасы красный, черный, кремовый, голубой. Стоимость щенка до 11 тысяч долларов.
Ротвейлер
Немецкая порода скотогонных и охранных собак, широко используемая в полиции.
Рост в холке 58-69 см, вес 41-50 кг.
Стоимость щенка от 1 до 9 тысяч долларов. Взрослый ротвейлер с титулом интерчемпиона стоит как премиальная машина.
Тибетский мастиф
Эта порода известна с XIII века. Первый тибетский мастиф был подарен королеве Виктории в 1847 году. Стоимость щенка достигает 10 тысяч долларов. Щенка редкого красного окраса продали за 1,5 миллиона долларов.
Вельш-корги-пемброк
Любимцы британской королевской семьи. Несмотря на милую внешность, это серьезные овчарки, требующие дрессуры.
Стоимость щенка не менее 1 тысячи долларов.
Померанский шпиц
Маленький, но храбрый шпиц с ростом в холке около 20 см. Сейчас одна из самых популярных пород.
Азавак
Африканская гладкошерстная борзая. Стоимость щенка до 9,5 тысяч долларов.
Левхен
Малая львиная собачка, стоимость щенка до 8-12 тысяч долларов.
Аргентинский дог
Белый охотничий пес, стоимость щенка до 8 тысяч долларов. В некоторых странах запрещен.
Фараонова собака
Древняя порода с Мальты, стоимость щенка до 7,5 тысяч долларов.
Салюки
Африканская борзая, стоимость щенка от 2 до 24 тысяч долларов.
Афганская борзая
Стоимость щенка от 2 до 27 тысяч долларов.
Ирландский волкодав
Самый крупный представитель борзых. Стоимость щенка до 80 тысяч рублей.
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