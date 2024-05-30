Домашнее животное-стилист: кого стоит завести, чтобы всегда быть молодой и красивой

Россиянам назвали домашнее животное, которое поможет следить за красотой

3:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не только кошки и собаки могут стать прекрасными домашними питомцами. Гигантские улитки тоже могут быть отличным вариантом.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти удивительные создания приносят множество пользы и интереса своим содержанием.

Отношение к улиткам в разных странах

Гигантская улитка ахатина — крупный наземный моллюск, родом из Восточной Африки, где они считаются сельскохозяйственными вредителями. Там их численность контролируется хищными улитками, их естественными врагами.

В США содержание ахатин запрещено из-за риска неконтролируемого размножения и повреждения растений и зданий. В Европе, благодаря холодным зимам, ахатины не могут размножаться на воле, поэтому их часто держат как неприхотливых домашних питомцев. В Японии, других странах Азии и на Тихоокеанских островах ахатин разводят для еды; их мясо считается деликатесом и используется для лечения различных заболеваний, таких как туберкулез и рахит.

Интересные факты об улитках

Ахатина — отличный показатель состояния окружающей среды. В неблагоприятных условиях она перестает расти, плохо ест и впадает в анабиоз.

Ахатин используют в медицине для лечения мозговых нарушений в качестве доноров нервной ткани.

Слизь ахатин обладает заживляющим эффектом и используется для лечения псориаза, ожогов и рубцов.

Слизь ахатины является компонентом дорогих масок для лица, популярных в Азии. Содержать ахатину — значит иметь личного косметолога. Слизь помогает избавиться от морщин, пигментных пятен, бородавок и рубцов.

Популярен и массаж улитками. Перед процедурой улиток купают в чистой воде и ополаскивают ромашковым настоем для дезинфекции. На лицо наносят огуречный сок, затем размещают 3-4 улитки, которые очищают кожу от омертвевших клеток и увлажняют её слизью.

Массаж длится около 20 минут, после чего слизь втирают в кожу подушечками пальцев и оставляют на 10 минут, затем умываются. Такой массаж можно делать через день, результат заметен после первой процедуры: кожа становится подтянутой и гладкой.

Улитки не вызывают аллергии, не скучают в одиночестве, не портят мебель и не шумят. Наблюдение за ними помогает снять стресс. Это идеальные домашние животные.

Внешний вид

Ахатины имеют длинную коническую раковину с девятью витками. Длина раковины взрослой улитки около 20 сантиметров, а диаметр до 10-12 сантиметров. Раковина окрашена в коричневые тона. Улитки активны по ночам, оптимальная температура для содержания — от 10 до 29 градусов Цельсия.

Они могут переносить кратковременное понижение температуры до +2 градусов.

Ахатины — гермафродиты, но для откладывания яиц нужны две особи. Живут они около десяти лет, активно растут в первые два года, затем рост замедляется.

Как содержать улиток

Ахатин содержат в террариумах с влажностью около 50%. На одну особь рекомендуется не менее десяти литров пространства. Слой кокосового субстрата около 10 см и куски древесной коры служат укрытиями. Питаются они любыми фруктами и овощами.

Для обеспечения кальцием рекомендуется использовать панцирь каракатицы (сепию).