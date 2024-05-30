Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог Белоусов: риск развития рака увеличивается на высокобелковой диете
Критики недовольны новым фильмом "Атлас" с Дженнифер Лопес
Новая версия Audi Q6 e-tron performance: цена и характеристики
Врач Сухорукова: помидоры и горох богаты калием
Украинец Потап удалил пост с глумлением над смертью Заворотнюк из-за хейта
Эксперт рассказала, что делать, если ужалила медуза
Накачать бицепсы очень легко: правила
Уход за шеей и декольте: советы эксперта по правильному уходу за деликатной зоной
В Сети нашли архивное видео с проб Заворотнюк на роль в «Моей прекрасной няне»
Домашнее животное-стилист: кого стоит завести, чтобы всегда быть молодой и красивой

Россиянам назвали домашнее животное, которое поможет следить за красотой

3:46
Зоосфера

Не только кошки и собаки могут стать прекрасными домашними питомцами. Гигантские улитки тоже могут быть отличным вариантом.

Россиянам назвали домашнее животное, которое поможет следить за красотой
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти удивительные создания приносят множество пользы и интереса своим содержанием.

Отношение к улиткам в разных странах

Гигантская улитка ахатина — крупный наземный моллюск, родом из Восточной Африки, где они считаются сельскохозяйственными вредителями. Там их численность контролируется хищными улитками, их естественными врагами.

В США содержание ахатин запрещено из-за риска неконтролируемого размножения и повреждения растений и зданий. В Европе, благодаря холодным зимам, ахатины не могут размножаться на воле, поэтому их часто держат как неприхотливых домашних питомцев. В Японии, других странах Азии и на Тихоокеанских островах ахатин разводят для еды; их мясо считается деликатесом и используется для лечения различных заболеваний, таких как туберкулез и рахит.

Интересные факты об улитках

Ахатина — отличный показатель состояния окружающей среды. В неблагоприятных условиях она перестает расти, плохо ест и впадает в анабиоз.

Ахатин используют в медицине для лечения мозговых нарушений в качестве доноров нервной ткани.

Слизь ахатин обладает заживляющим эффектом и используется для лечения псориаза, ожогов и рубцов.

Слизь ахатины является компонентом дорогих масок для лица, популярных в Азии. Содержать ахатину — значит иметь личного косметолога. Слизь помогает избавиться от морщин, пигментных пятен, бородавок и рубцов.

Популярен и массаж улитками. Перед процедурой улиток купают в чистой воде и ополаскивают ромашковым настоем для дезинфекции. На лицо наносят огуречный сок, затем размещают 3-4 улитки, которые очищают кожу от омертвевших клеток и увлажняют её слизью.

Массаж длится около 20 минут, после чего слизь втирают в кожу подушечками пальцев и оставляют на 10 минут, затем умываются. Такой массаж можно делать через день, результат заметен после первой процедуры: кожа становится подтянутой и гладкой.

Улитки не вызывают аллергии, не скучают в одиночестве, не портят мебель и не шумят. Наблюдение за ними помогает снять стресс. Это идеальные домашние животные.

Внешний вид

Ахатины имеют длинную коническую раковину с девятью витками. Длина раковины взрослой улитки около 20 сантиметров, а диаметр до 10-12 сантиметров. Раковина окрашена в коричневые тона. Улитки активны по ночам, оптимальная температура для содержания — от 10 до 29 градусов Цельсия.

Они могут переносить кратковременное понижение температуры до +2 градусов.

Ахатины — гермафродиты, но для откладывания яиц нужны две особи. Живут они около десяти лет, активно растут в первые два года, затем рост замедляется.

Как содержать улиток

Ахатин содержат в террариумах с влажностью около 50%. На одну особь рекомендуется не менее десяти литров пространства. Слой кокосового субстрата около 10 см и куски древесной коры служат укрытиями. Питаются они любыми фруктами и овощами.

Для обеспечения кальцием рекомендуется использовать панцирь каракатицы (сепию).

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Последние материалы
Пленные ВСУшники пожаловались на плохие условия службы
Продюсер Дворцов посоветовал на надеяться на возвращение группы «Сплин»
Цены на автомобили изменились в мае: какие модели подорожали и подешевели
Пять главных ошибок, которых следует избегать с мокрыми волосами
Телеведущая Анфиса Чехова пошутила над Викторией Боней в Каннах
Вот советы для работы летом в огороде
Россияне связали рост зарплаты с качеством своей работы
Песков прокомментировал независимую позицию Венгрии в Европейском союзе
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Вывоз зерновых из России достиг максимальных объемов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников