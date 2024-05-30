Дом воняет животными: как избавиться от неприятного запаха

Стало известно, как избавиться от запаха животных в доме

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Счастливо ушли в прошлое те времена, когда владельца кошки можно было определить по запаху из-за входной двери.

Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Раньше запах ощущался даже в подъезде, не говоря уже о квартире.

Запах зависит от множества факторов. Если не вдаваться в подробности, его можно уменьшить кастрацией или стерилизацией (если, конечно, не планируется разведение). Эти процедуры не только снижают резкость запаха, но и полезны для здоровья питомца. Однако важно помнить, что они подходят только если у кота нет постоянных половых контактов.

Первое средство борьбы — это регулярная уборка. На первый взгляд, все просто: моем и обрабатываем помещения до и после заселения кошек, а также сразу после инцидентов. Если кот промахнулся, необходимо сразу убрать жидкость газетой или бумагой, а затем обработать место специальным средством. Иногда этот процесс приходится повторять несколько раз, чтобы полностью избавиться от запаха.

Мы используем два основных средства, популярных и в ветеринарных клиниках. Они эффективно борются с запахами и обладают антимикробными свойствами. Важно помнить, что на обуви мы можем принести домой инфекции, которые кот, пройдя по коридору, слижет с лап. Это может привести к серьезным заболеваниям у питомца.

Не будем называть конкретные бренды, чтобы не выглядело как реклама, но хорошее средство должно содержать полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и окись алкилдиметиламина. Мы обрабатываем номера этими средствами после каждого выселения и иногда моем ими полы. Обычно это концентрат, который разводится в пропорции 2-3 колпачка на 1-1,5 литра воды.

Для пола можно также использовать средство с 50% пероксомоносульфатом калия и ПАВ. Мыть пол в прихожей и около лотка дома нужно минимум два раза в неделю, а лучше чаще.

Не забывайте проветривать помещение — это полезно не только для устранения запахов.

Еще один важный момент — наполнитель для лотка. Кот может использовать пустой лоток, но наполнитель значительно улучшает гигиену и маскирует запахи. В нашем отеле в стоимость номера включен древесный наполнитель, но хозяин может принести любой другой, к которому привык его питомец.

Наполнители бывают древесные, минеральные, соевые, кукурузные, силикагелевые и глиняные. Выбор зависит от ваших предпочтений и привычек кота. Я, например, приучил своего кота к комкующемуся кукурузному наполнителю — он хорошо впитывает запахи, не пылит и его можно смывать в унитаз.

Последний фактор успеха — правильный выбор корма. Бюджетные корма часто становятся причиной резкого запаха, тогда как специализированные снижают его до минимума. Рекомендую проконсультироваться с несколькими ветеринарами для выбора лучшего варианта.

Подводя итог, основные меры просты:

Регулярная уборка с правильными средствами

Проветривание помещения

Использование качественного наполнителя для лотка

Эти шаги помогут вам обеспечить чистоту и приятный запах в доме!