Спасите диван: как отучить кота точить когти в неподходящих местах

Котам необходимо стачивать когти. Если в доме отсутствует специальная когтеточка, это может привести к повреждению любимой и дорогой мягкой мебели.
Однако существует средство, которое отучит питомца царапать кресла или диваны.
Приготовить его очень просто, и оно не навредит коту.
Вам понадобятся жидкость для мытья посуды, эфирное масло розмарина и вода, а также бутылочка с распылителем.
Бутылочку заполните чистой водой примерно на 3/4. Добавьте немного средства для мытья посуды, достаточно нескольких капель. Затем влейте 10 капель эфирного масла и тщательно перемешайте раствор. Получившееся средство распылите в местах, где кот любит точить когти.
Запах раствора будет отпугивать животное.
Кроме того, это средство эффективно, если кот игнорирует лоток и предпочитает справлять нужду в других местах. Эти участки также рекомендуется обработать раствором.
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