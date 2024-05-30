Спасите диван: как отучить кота точить когти в неподходящих местах

Ветеринары рассказали, как отучить кота точить когти об диван

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Котам необходимо стачивать когти. Если в доме отсутствует специальная когтеточка, это может привести к повреждению любимой и дорогой мягкой мебели.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако существует средство, которое отучит питомца царапать кресла или диваны.

Приготовить его очень просто, и оно не навредит коту.

Вам понадобятся жидкость для мытья посуды, эфирное масло розмарина и вода, а также бутылочка с распылителем.

Бутылочку заполните чистой водой примерно на 3/4. Добавьте немного средства для мытья посуды, достаточно нескольких капель. Затем влейте 10 капель эфирного масла и тщательно перемешайте раствор. Получившееся средство распылите в местах, где кот любит точить когти.

Запах раствора будет отпугивать животное.

Кроме того, это средство эффективно, если кот игнорирует лоток и предпочитает справлять нужду в других местах. Эти участки также рекомендуется обработать раствором.