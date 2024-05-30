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Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак

Кинологи выделили самые непослушные породы собак

3:08
Зоосфера » Собаки

Большинство владельцев искренне любят своих собак. Каждая собака уникальна, и их разнообразие делает их особенными. Некоторые породы чрезвычайно умны и послушны, тогда как другие могут быть упрямыми и трудными в обучении.

Кинологи выделили самые непослушные породы собак
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты составили список из 10 самых непослушных пород собак, которые оказываются наиболее устойчивыми к обучению и дрессировке.

Важно помнить, что каждая собака индивидуальна, и к этому списку следует относиться с определенной долей скептицизма. Если ваша собака попала в этот список, это не означает, что она не поддастся обучению!

Афганская борзая

Афганские борзые обладают большой самостоятельностью, их поведение часто напоминает кошачье. Они подходят для людей, которые не могут уделять много времени собаке. Афганцы независимы, не нуждаются в постоянном контакте с хозяином, не очень общительны и не подходят для жизни с маленькими детьми. Это порода для опытных владельцев, готовых к новым вызовам.

Басенджи

Басенджи почти не лает, что делает её похожей на кошку. Это независимая собака, которая неохотно подчиняется и требует опытного и понимающего хозяина.

Английский бульдог

Несмотря на свою мягкость и дружелюбие, английский бульдог трудно поддается дрессировке. Они часто игнорируют команды, особенно во время прогулок, и требуют терпеливого и настойчивого владельца.

Чау-чау

Чау-чау известны своей ленивостью и независимостью. Они требуют заслуженного доверия и постоянной мотивации. Дрессировка должна начинаться с раннего возраста, и для этой породы необходим опытный хозяин.

Русская псовая борзая

Эти собаки, разводимые аристократами для охоты, отличаются независимостью и упрямством. Для их дрессировки требуется много терпения и силы воли.

Бладхаунд

Известные своим отличным обонянием, бладхаунды могут сосредоточиться на запахе и игнорировать команды. Это крупные собаки, требующие физически сильного и последовательного хозяина.

Пекинес

Пекинесы легко раздражаются и не переносят давления. Они преданы своим владельцам, но требуют терпения и твёрдости в дрессировке. Эта порода лучше подходит для пожилых людей и не любит детей.

Бигль

Подвижные и любопытные бигли часто отвлекаются на запахи и могут сбиваться с пути. Они требуют активного хозяина с лидерскими качествами.

Английский мастиф

Эти мощные и мускулистые собаки склонны к доминированию и требуют терпеливого и твердого хозяина. Мастифы ласковы к своим владельцам, но могут быть сдержанными и недоверчивыми к незнакомцам.

Бассет

Дружелюбные и спокойные, но упрямые бассеты не любят чрезмерного давления и могут реагировать агрессивно. Они легко отвлекаются на запахи и требуют терпеливого хозяина и хорошей социализации.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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