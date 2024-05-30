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Чем обусловлен беспричинный лай собаки: объяснение ветеринаров

Ветеринары рассказали, почему собак лает просто так

2:44
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак жалуются на то, что их четвероногий друг громко лает в квартире без видимых причин.

Ветеринары рассказали, почему собак лает просто так
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В загородном доме это не вызывает проблем, так как таким образом питомец предупреждает хозяев о возможной опасности.

В городской квартире ситуация намного сложнее. Соседи могут быть недовольны постоянным лаем собаки. Чтобы решить эту проблему, важно определить, что вызывает деструктивное поведение животного.

Не многие знают, что причины громкого лая зависят от времени суток. Некоторые собаки ведут себя спокойно днем, но начинают лаять ночью.

Почему собака лает днем

Одиночество

Когда хозяин уходит и в квартире никого нет, питомец может чувствовать себя брошенным, одиноким и грустным. Особенно это касается пород, склонных к верности. Тоска
Если собаке скучно, она может лаять от безделия. Специалисты рекомендуют обеспечить питомца различными игрушками, чтобы занять его в отсутствие хозяев. Иначе животное может устраивать "концерты" и портить имущество.

Здоровье

Причины активного лая могут быть связаны со здоровьем. Таким образом, питомец сообщает о своем дискомфорте и просит о помощи.

Если у собаки есть вялость, плохой аппетит, проблемы с пищеварением, нужно срочно обратиться к ветеринару.

Возраст

Щенки могут испытывать сильный стресс, оставаясь в одиночестве на длительное время. Поэтому в первое время важно скорректировать расписание так, чтобы щенок не оставался надолго один.

Прошлое животного

Если собака была подобрана с улицы или взята из приюта, вероятно, у нее были трудные моменты в жизни — предательство хозяина, голод, жестокое обращение.

Травмирующие переживания в раннем возрасте могут повлиять на поведение. Питомец может думать, что его снова бросили. При правильном подходе со стороны хозяина это проходит примерно через полгода.

Почему собака лает ночью

Страх

Хотя многие считают, что собака — бесстрашный защитник, она тоже может испытывать страх. Иногда собака реагирует на странные или неожиданные звуки с улицы или соседних квартир.

Неправильное поведение хозяина

Некоторые владельцы не полностью понимают особенности собачьей психики. Собаке необходимо общение с другими животными и людьми в течение дня.

Чтобы питомец чувствовал себя в безопасности и удовлетворял свои биологические потребности, ему нужны ежедневные прогулки и совместное времяпрепровождение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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