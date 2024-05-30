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Люди этой профессии обязаны завести кошку: без исключения

Стало известно, представители каких профессий обязаны завести кошку

2:30
Зоосфера » Кошки

Среди всех домашних животных кошки являются самыми мирными существами. Однако, это утверждение условно, так как многие квартирные питомцы могут быть весьма капризными. Многое зависит от хозяев, как отмечают эксперты.

Стало известно, представители каких профессий обязаны завести кошку
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Психологи

Владельцы кошек знают, как ведут себя их питомцы, когда остаются одни дома. Некоторые из них точат когти о мебель, а другие активно "модернизируют" старые кресла и кровати. Кошки также любят перемещать мелкие предметы. Поэтому продавцы кошек рекомендуют внимательно следить за ними и заниматься их воспитанием.

Если будущий владелец кота работает психологом, то можно быть уверенным, что он справится и с пушистым непоседой!

Люди, работающие дома

Кошки, как и люди, обожают нежность, заботу и любовь. Для этих домашних питомцев важно, чтобы хозяева регулярно уделяли им внимание и доказывали свои чувства. Поэтому завести кошку рекомендуется людям, которые много времени проводят дома.

К таким профессиям относятся учителя, воспитатели, работники поликлиник, домохозяйки, интернет-работники и пенсионеры.

А что делать бизнесменам и деловым людям, которые тоже хотят, чтобы их дома встречал пушистый комочек счастья? Это вполне возможно. Нужно лишь найти временного воспитателя для капризного питомца, чтобы не переживать за его воспитание. Поэтому занятый человек, работающий, например, персональным водителем, тоже может иметь кота!

Представители рабочих профессий

Говорят, что кошки, как и дети, перенимают привычки своих хозяев. Это утверждение касается обычных кошек в полной мере. Поэтому всем владельцам рекомендуется заниматься воспитанием питомцев с раннего возраста.

Практика показывает, что правильно воспитывать котов могут не только педагоги и психологи. Представители простых профессий тоже успешно справляются с этой задачей. Например, мужчины, работающие трактористами, хорошо разбираются в уходе за животными, так как их работа тесно связана с сельским хозяйством.

Таким образом, вывод напрашивается сам собой: мягких и пушистых домашних питомцев можно заводить всем, главное — уделять им достаточное внимание и заботиться об их комфорте!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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