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Почему кот метит входную дверь: о чем говорит данное поведение

Эксперты ответили, почему кошки метят двери

2:56
Зоосфера » Кошки

Коты оставляют метки на объектах, представляющих для них интерес, а также очерчивают территорию, которую считают своей. Каждое животное стремится охватить как можно большую зону и пометить её, так как эта территория считается для него безопасной.

Эксперты ответили, почему кошки метят двери
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Метки коты оставляют не только струёй мочи, но и потираясь мордой. Метки мочой предназначены для других котов, а те, что оставлены мордой — для себя. Хищники также используют метки для привлечения особей противоположного пола, как объясняют эксперты.

Почему коты метят входную дверь

  • В доме живёт кошка, у которой началась течка
  • В доме живёт кот, претендующий на территорию или желающий размножаться

Проблема обостряется с окончанием зимы, когда коты начинают массово "гулять". Они ищут себе партнёрш, борются за территорию, поэтому на улице часто слышны кошачьи крики. При выходе на улицу можно обнаружить, что кот пометил вход или стены, оставив неприятные следы и резкий запах. Даже после мытья поверхность быстро снова оказывается помеченной.

Что делать, если коты метят входную дверь

  • Стерилизовать своё животное, которое своими метками привлекает других. Стерилизацию можно проводить, когда животное достигнет половой зрелости.
  • Застав пушистика за этим занятием, схватить за складку кожи на холке, поднять и зашипеть ему прямо в морду. Как только он замяукает, отпустить.
  • Отмыть все метки составом, уничтожающим запахи. Для этого подойдёт крепкий раствор перманганата калия, смесь уксуса с водой в пропорции 1 к 1, чистый спирт или водка. Обычные моющие средства устранят запах для человека, но животные его всё равно почувствуют. Перечисленные средства уничтожат метки так, что коты перестанут улавливать запахи. Желательно обработку проводить несколько раз.
  • Нанести перед порогом слой гелеобразного средства на основе хлора. Оно слегка подсохнет и будет источать аромат, который хищники не переносят. Каждые 2-3 дня слой желательно обновлять в течение пары недель. Если в течение 5-7 дней новых меток не появится, обновление можно прекратить.
  • Насыпать под входом тонкий слой смеси черного и красного перца.
  • Приобрести готовый продукт в зоомагазине, чтобы отпугнуть хищника. Им нужно обрабатывать помеченную котом дверь раз в несколько дней. Средство не только отгонит кошек, но и устранит неприятные запахи.

В некоторых случаях коты метят входную дверь, чтобы отомстить жильцам, которые каким-то образом нанесли им вред. Поэтому важно не обижать милых пушистиков.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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