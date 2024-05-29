Незаконная охота на Камчатке: браконьеры убили трёх медведей на территории заповедника

На Камчатке разыскивают браконьеров, убивших трёх медведей

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Браконьеры, убив трёх бурых медведей на Камчатке, могут лишиться свободы до пяти лет, сообщают "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Преступление совершено в конце апреля на территории заповедника. Животных застрелили с вертолета, после чего сняли шкуры и увезли. Местные власти и правоохранительные органы ведут расследование и разыскивают подозреваемых.

Инцидент произошел на территории заказника "Река Удочка" на Камчатке. Подозреваемые были замечены на борту вертолета Bo-105, с которого они застрелили медведей. После этого они содрали шкуры с животных и улетели на вертолете Ми-8 в село Николаевка.

Местный охотничий инспектор Владимир Сергиенко заснял происходящее и сообщил в полицию. По его словам, на борту вертолета находились два человека, помимо пилота. Он также снял на видео транспортировку убитого медведя. Подозреваемый пилот вертолета Геннадий Крошкин отрицает обвинения в причастности к браконьерству.

Эксперт Михаил Крейндлин отмечает, что это серьёзное преступление и надеется на адекватное наказание виновных. Согласно Уголовному кодексу, за незаконную охоту на особо охраняемой территории грозит лишение свободы до пяти лет.