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Зоотехник рассказала о проблемах, связанных с транспортировкой животных авиатранспортом

Как обеспечить безопасную перевозку животных самолетом: советы зоотехника Базаркиной

1:35
Зоосфера

Зоотехник Наталья Базаркина в интервью NewsInfo.Ru затронула проблемы транспортировки животных авиаперевозками.

Как обеспечить безопасную перевозку животных самолетом: советы зоотехника Базаркиной
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основной вопрос касается того, кто ответственен за гибель животных во время перелетов. По мнению Базаркиной, ответственность разделяется между авиакомпаниями и владельцами животных.

Авиаперевозчики часто не создают надлежащих условий для транспортировки: неправильно устанавливают контейнеры или переноски, что может привести к переохлаждению или перегреву животных. Владельцы, в свою очередь, иногда неправильно кормят или не предоставляют животным достаточно воды.

Базаркина также отметила, что полную ответственность нельзя возложить только на владельцев, поскольку они оплачивают услуги перевозки. В случае инцидентов проводится тщательное расследование, включая ветеринарные осмотры и документирование случаев гибели животных.

Касательно подготовки питомцев к перелету, Базаркина рекомендовала перевозить мелких животных в салоне самолета, используя специальные переноски. Она подчеркнула важность предварительного ознакомления с условиями перевозки, предлагаемыми авиакомпанией.

"В багажном отделении у каждой авиалинии свои разрешенные переноски так называемые. У кого-то это только жесткие пластмассовые боксы. Надо туда постелить газеты, картон, если животное от страха испражнится, чтобы оно не было мокрым. Повесить вовнутрь миску с водой," — резюмирует эксперт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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