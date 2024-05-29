Зоотехник рассказала о проблемах, связанных с транспортировкой животных авиатранспортом

Зоотехник Наталья Базаркина в интервью NewsInfo.Ru затронула проблемы транспортировки животных авиаперевозками.
Основной вопрос касается того, кто ответственен за гибель животных во время перелетов. По мнению Базаркиной, ответственность разделяется между авиакомпаниями и владельцами животных.
Авиаперевозчики часто не создают надлежащих условий для транспортировки: неправильно устанавливают контейнеры или переноски, что может привести к переохлаждению или перегреву животных. Владельцы, в свою очередь, иногда неправильно кормят или не предоставляют животным достаточно воды.
Базаркина также отметила, что полную ответственность нельзя возложить только на владельцев, поскольку они оплачивают услуги перевозки. В случае инцидентов проводится тщательное расследование, включая ветеринарные осмотры и документирование случаев гибели животных.
Касательно подготовки питомцев к перелету, Базаркина рекомендовала перевозить мелких животных в салоне самолета, используя специальные переноски. Она подчеркнула важность предварительного ознакомления с условиями перевозки, предлагаемыми авиакомпанией.
"В багажном отделении у каждой авиалинии свои разрешенные переноски так называемые. У кого-то это только жесткие пластмассовые боксы. Надо туда постелить газеты, картон, если животное от страха испражнится, чтобы оно не было мокрым. Повесить вовнутрь миску с водой," — резюмирует эксперт.
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