5 лучших пород кошек для детей и квартиры

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Лучшие породы кошек для семей с детьми

1:07
Зоосфера » Кошки

При выборе кошки для семьи с детьми важно учитывать характер породы, который может сделать животное идеальным компаньоном для детей. 

Лучшие породы кошек для семей с детьми
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Мейн-кун — эти кошки обладают дружелюбным характером. Их часто называют "собаки-кошки" из-за своей преданности и любви к людям. Мейн-куны терпимы к игре и шуму, что делает их отличными питомцами для активных детей.

Рагдоллы обычно хорошо переносят обращение с детьми и могут стать прекрасными спутниками для игр и обнимашек.

Сиамская — эти кошки обладают ярким характером и любят общество людей. Сиамские кошки активные, сообразительные и могут легко вступить в контакт с детьми, играя с ними и проявляя ласку.

Бирманцы хорошо подходят для семей с детьми, так как обладают терпимым характером и быстро привыкают к новым людям и ситуациям.

Британская короткошерстная известна своим спокойным и уравновешенным характером. Британцы обычно хорошо ладят с детьми, не проявляя агрессии и оставаясь нежными и ласковыми.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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