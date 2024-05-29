Эти кошки не дадут вам скучать: топ-3 самых активных пород

Топ 3 самых активных кошек: особенности

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, как их дикие предки, обладают невероятной гибкостью, ловкостью и энергией. Некоторые породы кошек выделяются особенно высокой активностью и любопытством

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Абиссинская кошка считается одной из самых энергичных пород кошек. Она обладает стройным телосложением, грациозными движениями и острым умом. Абиссинцы очень любопытны, активны и игривы.

Бенгальские кошки имеют красивую окраску, напоминающую леопарда, и энергичный характер. Бенгальские кошки очень любознательны, обожают игры, особенно те, где можно проявить свою ловкость и интеллект.

Ориентальные кошки — это настоящие энергичные танцоры среди кошачьих пород. Они обладают стройным телосложением, длинными лапами и характерной ориентальной мордочкой. Эти кошки очень сообразительны, подвижны и общительны. Они нуждаются в постоянных играх и внимании со стороны своих хозяев.