Убирайте еду со стола
Самый простой способ — не оставлять на столе ничего съедобного или хорошо закрывать кастрюли и миски крышками. Так у кошки сформируется отрицательный опыт: на столе нет ничего вкусного, значит, и делать там нечего.
Не наказывайте кошку руками
Не вырывайте у кошки из пасти еду и не наказывайте её руками. Кошка уже получила положительное подкрепление, поймав "добычу", и не поймёт, за что её ругают. Рука хозяина должна ассоциироваться с похвалой, а не наказанием.
Используйте пульверизатор
Если кошка только что запрыгнула на стол или собирается схватить еду, брызните в неё водой из пульверизатора. Лучше, если кошка не будет видеть, что это сделали вы. Несколько таких попыток помогут отучить её воровать.
Используйте фольгу
Если нужно выйти из кухни, а еду спрятать некуда, положите вокруг тарелок фольгу или накройте еду фольгой. Кошки не любят шуршание фольги, и такой опыт может отвадить их от дальнейших попыток воровать еду.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.