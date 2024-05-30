Как отучить кошку воровать: отсекать лапу не придется

Стало известно, как отучить кошку воровать

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Убирайте еду со стола

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самый простой способ — не оставлять на столе ничего съедобного или хорошо закрывать кастрюли и миски крышками. Так у кошки сформируется отрицательный опыт: на столе нет ничего вкусного, значит, и делать там нечего.

Не наказывайте кошку руками

Не вырывайте у кошки из пасти еду и не наказывайте её руками. Кошка уже получила положительное подкрепление, поймав "добычу", и не поймёт, за что её ругают. Рука хозяина должна ассоциироваться с похвалой, а не наказанием.

Используйте пульверизатор

Если кошка только что запрыгнула на стол или собирается схватить еду, брызните в неё водой из пульверизатора. Лучше, если кошка не будет видеть, что это сделали вы. Несколько таких попыток помогут отучить её воровать.

Используйте фольгу

Если нужно выйти из кухни, а еду спрятать некуда, положите вокруг тарелок фольгу или накройте еду фольгой. Кошки не любят шуршание фольги, и такой опыт может отвадить их от дальнейших попыток воровать еду.